Theo dự đoán ngày mới 03/04/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), người tuổi Tý do chăm chỉ nên thu được kết quả cao trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính ổn định, có thêm khoản thu bên ngoài. Tình cảm: người độc thân nên chủ động tìm kiếm các cơ hội về tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: mashed.com. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu nên tập trung vào việc của mình, không nên can dự quá sâu vào việc người khác. Tài vận: mọi việc nên thuận tự nhiên, không nên quá nóng vội trong chuyện tiền bạc. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: nên ăn nhiều thức ăn giàu vitamin. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Sửu. Ảnh: vegetables.co.nz. Tuổi Dần: Công việc: do khéo ăn khéo nói lại thêm ý chí cầu tiến nên mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, nên dành một bữa tối lãng mạn cho nửa kia. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Tuất. Ảnh: newsfirst.lk. Tuổi Mão: Công việc: biểu hiện xuất sắc trong công việc. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: chuyện tình cảm của con giáp này ngọt ngào, nồng thắm. Sức khỏe: không nên ăn đồ ăn quá lạnh. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: sites.psu.edu. Tuổi Thìn: Công việc: áp lực đến từ cấp trên và đồng nghiệp. Tài vận: có người giúp đỡ mang lại cơ hội kiếm tiền. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: Hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: pexels.com. Tuổi Tỵ: Công việc: có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhưng nên tránh hợp tác với người tuổi Dần, tuổi Hợi. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví, đề phòng rơi vào tình trạng “phá sản”. Tình cảm: nên dành những khoảnh khắc lãng mạn cho người mình yêu. Sức khỏe: nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: màu trắng. Quý nhân: tuổi Dậu. Ảnh: sdeximports.com. Tuổi Ngọ: Công việc: xuất hiện người cạnh tranh trong công việc. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc đầu tư vào chứng khoán. Tình cảm: không nên để nửa kia phải cô đơn một mình. Sức khỏe: chú ý đến tim, dạ dày và da. Hướng vượng tài: hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Mùi. Ảnh: moonesl.vn. Tuổi Mùi: Công việc: gặp chút áp lực nhỏ trong công việc. Tài vận: nên lưu ý đến việc quản lý tài chính. Tình cảm: nên chú ý đến vận đào hoa xấu. Sức khỏe: chú ý đến dạ dày và da. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: thisiscolossal.com. Tuổi Thân: Công việc: hài lòng với kết quả công việc thu được. Tài vận: có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tình cảm: chuyện tình cảm tiến triển khả quan. Sức khỏe: nên ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng nam. Màu sắc vượng vận: màu đen. Quý nhân: tuổi Tý. Ảnh: yesilit.com. Tuổi Dậu: Công việc: nên hợp tác tốt với đồng nghiệp. Tài vận: tài chính tốt, ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: nên ăn nhiều đồ ăn giàu vitamin. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Ảnh: superhealthykids.com. Tuổi Tuất: Công việc: nên bình tĩnh trong mọi việc. Tài vận: không nên tự tạo ra áp lực về tài chính cho bản thân. Tình cảm: buồn phiền vì chuyện tình cảm lứa đôi. Sức khỏe: chú ý đến ruột và da, nên ăn những đồ ăn lành mạnh. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: pixnio.com. Tuổi Hợi: Công việc: được cấp trên đánh giá cao. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: người độc thân có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: valfrutta.it. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo dự đoán ngày mới 03/04/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), người tuổi Tý do chăm chỉ nên thu được kết quả cao trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính ổn định, có thêm khoản thu bên ngoài. Tình cảm: người độc thân nên chủ động tìm kiếm các cơ hội về tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: mashed.com. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu nên tập trung vào việc của mình, không nên can dự quá sâu vào việc người khác. Tài vận: mọi việc nên thuận tự nhiên, không nên quá nóng vội trong chuyện tiền bạc. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: nên ăn nhiều thức ăn giàu vitamin. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Sửu. Ảnh: vegetables.co.nz. Tuổi Dần: Công việc: do khéo ăn khéo nói lại thêm ý chí cầu tiến nên mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, nên dành một bữa tối lãng mạn cho nửa kia. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Tuất. Ảnh: newsfirst.lk. Tuổi Mão: Công việc: biểu hiện xuất sắc trong công việc. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: chuyện tình cảm của con giáp này ngọt ngào, nồng thắm. Sức khỏe: không nên ăn đồ ăn quá lạnh. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: sites.psu.edu. Tuổi Thìn: Công việc: áp lực đến từ cấp trên và đồng nghiệp. Tài vận: có người giúp đỡ mang lại cơ hội kiếm tiền. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: Hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: pexels.com. Tuổi Tỵ: Công việc: có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhưng nên tránh hợp tác với người tuổi Dần, tuổi Hợi. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví, đề phòng rơi vào tình trạng “phá sản”. Tình cảm: nên dành những khoảnh khắc lãng mạn cho người mình yêu. Sức khỏe: nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: màu trắng. Quý nhân: tuổi Dậu. Ảnh: sdeximports.com. Tuổi Ngọ: Công việc: xuất hiện người cạnh tranh trong công việc. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc đầu tư vào chứng khoán. Tình cảm: không nên để nửa kia phải cô đơn một mình. Sức khỏe: chú ý đến tim, dạ dày và da. Hướng vượng tài: hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Mùi. Ảnh: moonesl.vn. Tuổi Mùi: Công việc: gặp chút áp lực nhỏ trong công việc. Tài vận: nên lưu ý đến việc quản lý tài chính. Tình cảm: nên chú ý đến vận đào hoa xấu. Sức khỏe: chú ý đến dạ dày và da. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: thisiscolossal.com. Tuổi Thân: Công việc: hài lòng với kết quả công việc thu được. Tài vận: có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tình cảm: chuyện tình cảm tiến triển khả quan. Sức khỏe: nên ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng nam. Màu sắc vượng vận: màu đen. Quý nhân: tuổi Tý. Ảnh: yesilit.com. Tuổi Dậu: Công việc: nên hợp tác tốt với đồng nghiệp. Tài vận: tài chính tốt, ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: nên ăn nhiều đồ ăn giàu vitamin. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Ảnh: superhealthykids.com. Tuổi Tuất: Công việc: nên bình tĩnh trong mọi việc. Tài vận: không nên tự tạo ra áp lực về tài chính cho bản thân. Tình cảm: buồn phiền vì chuyện tình cảm lứa đôi. Sức khỏe: chú ý đến ruột và da, nên ăn những đồ ăn lành mạnh. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: pixnio.com. Tuổi Hợi: Công việc: được cấp trên đánh giá cao. Tài vận: ngày thích hợp cho việc đòi nợ. Tình cảm: người độc thân có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: valfrutta.it. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).