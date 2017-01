Dự đoán ngày mới 03/02/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 03/02/2017: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý hôm nay chắc chắn sẽ có khó khăn, trở ngại, phải đề cao cảnh giác với tiểu nhân bên cạnh, nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Tài vận: Không có cơ hội cầu tài, tốt nhất nên chăm chỉ làm việc. Tình cảm: Những áp lực, bực bội trong công việc không nên mang về nhà để ảnh hưởng đến hòa khí. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Dự đoán ngày mới 03/02/2017 cho tuổi Sửu: Công việc: Lúc nào cần thể hiện tài năng của mình thì phải thể hiện, đừng quá khiêm tốn mà đánh mất cơ hội. Tài vận: Có khả năng phân tích tình hình thị trường rất tốt, cơ hội kiếm tiền rất sáng. Tình cảm: Đừng tiết kiệm lời khen dành cho đối phương, đây cũng là cách thể hiện tình yêu của bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Đề cao cảnh giác với tiểu nhân, nhất cử nhất động phải thận trọng, cố gắng tránh xô xát, cãi vã. Tài vận: Muốn đầu tư cần phải học hỏi và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nếu không thất bại khôn lường. Tình cảm: Nếu muốn theo đuổi người mình yêu quý cũng đừng quá so đo tiền bạc, hãy mời họ đi uống cà phê, xem phim... Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Mão: Công việc: Cần tập trung tâm trí vào công việc tránh sơ suất để xảy ra sự cố đáng tiếc. Tài vận: Không thích hợp đầu tư. Tình cảm: Vận thế không sáng, cần tiếp tục kiên trì, tình cảm không thể gượng ép. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, mọi việc cần thận trọng. Tài vận: Muốn kiềm tiền từ đầu tư cần phải có kiến thức. Tình cảm: Muốn theo đuổi người ta cũng cần phải đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Dễ có cạm bẫy cần phải thận trọng, đừng quá cả tin vào người khác. Tài vận: Cần phải tránh xa các trò đỏ đen. Tình cảm: Vì đối phương luôn coi nhẹ mọi việc nên cảm thấy có phần tức giận, thất vọng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Mọi thứ đã vào quy luật, thời gian gần như chỉ dành cho công việc nên không có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. Tài vận: Những lúc căng thẳng đi mua đồ cũng là cách xả stress tốt nhất. Tình cảm: Có cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu quý, cố gắng thể hiện tốt bản thân để tạo ấn tượng tốt nhất với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Bị kìm nén, khó giải tỏa nên khi công việc gặp khó khăn tâm trạng càng tồi tệ. Tài vận: Thu nhập kém hơn rất nhiều so với dự kiến. Tình cảm: Chỉ cần hai người yêu thương nhau biết chia sẻ và ở bên nhau thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Dễ dính họa tiểu nhân, phải luôn tỉnh táo để tránh dính vào cạm bẫy do người khác giăng ra. Tài vận: Ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc đồ có giá trị. Tình cảm: Dễ vì lỗi lầm của đối phương mà giận dữ to tiếng với người ta. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Cần chú ý sự kết hợp tập thể để mang lại kết quả cao nhất. Tài vận: Bình thường, có thể đầu tư vào các hạng mục đầu tư ít rủi ro. Tình cảm: Nếu đã có tình cảm với người ta cần mạnh dạn bày tỏ mới mong có được cái kết như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Khả năng phán đoán và quyết đoán chính xác giúp bạn có được những thành tích cao trong công việc. Tài vận: Rất vượng, có thể tham gia đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Có người thật lòng yêu thương bạn, bản thân bạn cũng có tình cảm với người ta, cho người cơ hội chính là cho mình cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Tiến triển thuận lợi, có thể tiếp cận được nguồn vốn tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Tài vận: Các kế hoạch tài chính đều thuận lợi, có cơ hội kiếm được khoản tiền như ý. Tình cảm: Sự quan tâm, chăm sóc của người yêu giúp bạn có thêm động lực và niềm tin vào công việc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

