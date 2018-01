Dự báo cát vận, hung vận tuổi Tỵ 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Tỵ: Có được năng lượng của cát tinh Thực Thần, sao chủ phúc lộc, cả năm phúc khí tốt, tâm trạng phấn chấn có lợi cho tài vận. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn đón được Hồng Loan nên đào hoa rất vượng, có lợi cho những ai đang muốn tạm biệt khiếp FA. Tổng thể hung vận 2018 của tuổi Tỵ: Gặp phải hung vận Mộ Khố, sao chủ đại hung vì thế vận trình năm 2018 của bạn có nhiều biến động, xung đột với nhiều người gây bất lợi cho bản thân. Ngoài ra, năm 2018 Thổ quá vượng khiến ngũ hành Thủy của tuổi Tỵ phá khắc, dễ khiến tinh thần mệt mỏi, lao lực. Thêm nữa, Tuế Can là Thực Thần có thể đời sống tinh thần tương đối phong phú nhưng phải đối mặt với sức khỏe đường tiêu hóa rất kém. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Tỵ: Tháng Giêng (Giáp Dần): Gặp tháng tương hình lại tương hại, vận mệnh của tuổi Tỵ lao đao. Nhân duyên không thuận, làm việc cần phải khiêm tốn học hỏi để tránh đắc tội với người khác. Sức khỏe chú ý bệnh đường huyết quản, chú ý hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, không uống bia rượu, không thức khuya. May mắn trong tháng này tài vận của tuổi Tỵ vẫn duy trì được sự ổn định. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu vàng. Tháng hai ( Đinh Mão): Mão Mộc sinh Tỵ Hỏa, vận thế của bạn rất vượng, bất kể là làm việc gì cũng đều có được những thành tựu xuất sắc, có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên tài vận chỉ có lợi cho Chính Tài, vì thế nên tập trung tâm trí làm việc để tránh ảnh hưởng đến thu nhập chính. Tình cảm tiến triển tốt đẹp, ngọt ngào thắm thiết. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu xanh lam. Tháng ba (Bính Thìn): Sự nghiệp có nhiều khó khăn, bế tắc, khó có thể cầu tiến, thậm chí còn thụt lùi, tốt nhất nên cố gắng tập trung duy trì được sự ổn định đã là thành công. Trong tháng này, làm việc gì cũng nên thận trọng, đặc biệt chú ý trong cách hành xử với mọi người để tránh phạm lỗi với ai đó, tránh tạo thị phi, xây dựng tốt các mối quan hệ, chăm chỉ học hỏi để nâng cao khả năng của mình. Nếu đang đầu tư vào lĩnh vực tài chính nên nhanh chóng thu hồi vốn. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, Chính Nam. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu xanh lam. Tháng tư (Đinh Tỵ): Vận thế chuyển hướng khởi sắc, tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhiều việc cũng đã thuận lợi hơn nhiều. Nguồn thu nhập chính tương đối ổn định nhưng vẫn chi tiêu nhiều nên không có thể tích lũy. Công việc khó khăn thường có quý nhân tương trợ nên cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Sự nghiệp có hướng phát triển tốt cho tương lai. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đỏ rượu vang, màu vàng kim. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Tổng thể vận thế tương đối bình ổn, công việc có thể tạm thời kê cao gối ngủ. Đây cũng là cơ hội tốt để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên. Tuy nhiên cần chú ý đến các mối quan hệ, đừng để đồng nghiệp cô lập bạn, chú ý mềm mỏng, khéo léo trong các mối quan hệ hợp tác. Thu nhập tháng này tương đối tốt, tuy nhiên không nên vay mượn, đặc biệt không nên cho vay nếu đó không phải là người thân hoặc bạn bè thân thiết. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu vàng nghệ, màu navy. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Vận thế bình ổn, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, vững chắc, có quý nhân tương trợ nên mọi khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng, có nhiều cơ hội để phát huy sở trường của mình, gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Nhân duyên vượng, các mối quan hệ xã giao rất vượng đem đến cho bạn nhiều cơ hội trong công việc. Tài vận không được như ý, có thể vì ốm đau bệnh tật mà phải chi tiêu rất nhiều. Sức khỏe cần chú trọng giấc ngủ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu trắng bạc. Tháng 7 (Canh Thân): Công việc tương đối thuận lợi, mọi kế hoạch đều diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình, hiệu quả công việc cao. Trong khi làm việc chú ý xây dựng tốt các mối quan với đồng nghiệp, nên hòa nhã, đoàn kết không nên tự kiêu tự đại mà tự làm khó bản thân. Tài vận bình thường, tuy không có thu nhập đột biến nhưng vẫn duy trì được thu nhập ổn định. Tình cảm thăng trầm bất ổn. Sức khỏe chú ý an toàn khi tham gia giao thông, phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe, có vấn đề bất thường cần phải thăm khám kịp thời. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu tím, màu cam. Tháng 8 (Tân Dậu): Công việc thuận lợi nhưng tương đối bận rộn, gặp khó khăn cần bình tĩnh giải quyết mọi việc chỉ nên dựa vào bản thân mình, đừng làm phiền hoặc liên lụy đến đồng nghiệp khiến mối quan hệ không tốt, không có lợi cho công việc của bạn. Tài vận dễ vì người thân mà phải mất khoản tiền lớn. May mắn có được nhân duyên tương đối vượng nên mang đến sự trợ giúp tương đối lớn cho sự nghiệp của bạn. Tình cảm có lợi cho các bạn đang độc thân nhưng lại là bất lợi đối với những ai đã có đôi hoặc có gia đình, nên thận trọng để tránh dính thị phi tình ái. Hướng cát tường: Chính Nam, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu chè xanh, màu trắng gạo. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Công việc rất tốt, tuy nhiên chỉ nên tập trung làm tốt những hạng mục hiện tại không nên mở rộng hoặc thử sức sang lĩnh vực mới. Tài vận đại cát, có nhiều khoản thu đột biến. Tình cảm có lợi cho những người đã có gia đình, vợ chồng hòa thuận, gia đạo yên ổn. Các bạn đơn thân vẫn chưa có cơ hội thật sự để gặp chân ái của đời mình, vì thế cần kiên nhẫn chờ đợi. Sức khỏe cần phải chú ý tránh thức đêm, ăn uống cần đảm bảo vệ sinh và điều độ để tránh gây hại cho hệ tiêu hóa. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh lá nhạt, màu hồng phấn. Tháng 10 (Quý Hợi): Gặp tháng tương xung dễ có xung đột với cấp trên, cố gắng kiềm chế cảm xúc, điều tiết tâm trạng, dĩ hòa vi quý trong mọi mối quan hệ. Tài vận không ổn định, đầu tư gặp bất lợi vì thế nên thận trọng. Tình cảm dễ bị ảnh hưởng tâm trạng nên thường xuyên cáu giận, cãi vã, giận hờn khiến cả hai đều mệt mỏi. Hướng cát tường: Tây Bắc, Chính Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu trắng. Tháng 11 (Giáp Tý): Công việc hanh thông, mang lại hiệu quả cao, chú ý tập trung tránh lơ là mà phạm sai lầm. Tài vận lý tưởng, các khoản thu nhập đều ổn định và gia tăng. Tình cảm vẫn khó chấm dứt tình trạng căng thẳng, cãi vã, cẩn thận đào hoa xấu đeo bám. Hướng cát tường: Đông Nam, hướng Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu xanh lam. Tháng 12 (Ất Sửu): Gặp tháng bán tam hợp, công việc tương đối bình ổn, có nhiều cơ hội kiếm tiền, Sức khỏe cần ăn uống điều độ. Tình cảm có nhiều sóng gió, cố gắng điều tiết cảm xúc, đừng cáu giận vô cớ làm tổn thương cả đôi bên. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu xanh lam, màu cam. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Video: Vận hạn tháng 1 năm 2018 của 12 con giáp (Nguồn: Youtube/Lịch ngày tốt).

