Dự báo cát vận, hung vận tuổi Thân 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Thân: Năm 2018 có được năng lượng của sao Thiên Ấn, có lợi cho việc học hành thi cử. Thêm nữa, sau mùa Thu trở đi sẽ có được sự quan tâm hoặc giúp đỡ của cha mẹ hoặc các trưởng bối trong nhà, có thể thuận lợi trong các vấn đề liên quan đến tài sản đất đai. Tổng thể hung vận tuổi Thân 2018: Sức khỏe chính là vấn đề cần bạn quan tâm trong năm 2018, đặc biệt là sức khỏe của dạ dày, ngoài ra cần chú ý sức khỏe của trẻ con trong nhà. Tinh thần cũng thường xuyên căng thẳng, ức chế vì thế mà dễ dẫn đến cáu giận hoặc phạm phải sai lầm. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Thân. Tháng Giêng (Giáp Dần): Gặp tháng tương xung, vận thế của tuổi Thân đầy trắc trở, cần phải thận trọng kẻo dính phải cạm bẫy của đối thủ. Trong công việc nên nói ít làm nhiều, để tránh gây thị phi. Tài vận dễ phạm quan phi, đừng quá cưỡng cầu, cần thận trọng trong các quyết định về tiền bạc để tránh tổn thất kinh tế. Tình cảm rất kém, vợ chồng thường bất hòa, cãi vã liên miên., Sức khỏe nên chú ý vấn đề ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu xanh lá cây. Tháng hai (Đinh Mão): Vận thế tương đối ổn, mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng. Công việc nên chăm chỉ, tập trung tâm sức mới mong có được thành quả như ý. Tài vận khó duy trì sự ổn định, nguồn thu nhập chính ổn định, thu nhập thêm bấp bênh vì thế nên thận trọng trong đầu tư. Tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu trà xanh, màu navy. Tháng 3 (Bính Thìn): Gặp tháng bán tam hợp, công việc tương đối thuận lợi, suôn sẻ, chỉ cần nắm chắc được cơ hội bạn sẽ biến cơ hội thành tiền. Trong tháng này cũng có cơ hội được cấp trên trọng dụng, đề bạt. Tài vận tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm rất vượng, đầu tư buôn bán tốt. Tình cảm tiến triển thuận lợi, những bạn đơn thân có nhiều cơ hội tốt để tìm được người như ý, những người đã kết hôn cần thận trọng bởi dễ dính đào hoa xấu làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, chú ý giữ ấm cơ thể đề phòng cảm lạnh. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, Chính Bắc. Màu sắc may mắn: Màu xanh lam, màu trắng. Tháng tư ( Đinh Tỵ): Gặp tháng tương hình, sự nghiệp của tuổi Thân gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ có va chạm, xô xát với đồng nghiệp gây bất lợi cho công việc của bản thân. Công việc tiến triển chậm, khó khăn nhiều. Tài vận có chút thu nhập ngoài, tuy không nhiều nhưng cũng có thêm đồng ra đồng vào. Tình cảm có lợi cho các bạn đã kết hôn, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những bạn đơn thân cần phải chuyên tâm vào chuyện tình cảm với người mà mình đã chọn thì mới mong có được kết quả tốt đẹp. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu nâu. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Vận thế tương đối bình ổn, gặp khó khăn cần bình tĩnh giải quyết. Trong công việc không nên tự mình quyết định, cần tránh xung đột với cấp trên và đồng nghiệp. Tài vận có cơ hội cầu tài tốt, tuy nhiên cần thận trọng lựa chọn đối tác cho phù hợp. Tháng này thuận lợi cho những người học hành, thi cử. Sức khỏe cần thận trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt khi căng thẳng, mệt mỏi, cáu giận, sức khỏe không tốt, uống rượu bia không nên lái xe. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu xanh lam. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Công việc rất thuận, nhưng cần phải thận trọng, tránh lơ là, khinh suất mà phạm sai lầm gây thiệt hại về kinh thế. Tài tinh chiếu rọi, cầu tài đắc tài, thường xuyên có thêm khoản thu nhập bất ngờ ngoài dự tính. Tình cảm có lợi cho các bạn đơn thân, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ gặp được người có tiêu chuẩn phù hợp với mìn. Những người đã lập gia đình có cuộc sống vợ chồng viên mãn. Sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì trở ngại, tuy nhiên vẫn nên chú ý vấn đề vệ sinh ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu đỏ đào, màu ghi. Tháng 7 (Canh Thân): Công việc gặp nhiều bất lợi, nhưng cho dù có bận rộn căng thẳng cũng không nên đem tâm trạng này vào chuyện tình cảm. Tình cảm tháng này nên thận trọng dễ có kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Các khoản thu nhập chính tương đối ổn định, nhưng đầu tư hao tốn, nên thận trọng kẻo hao tài tốn của. Sức khỏe cần chú ý bệnh thấp khớp, bệnh đường hô hấp, có triệu chứng bất thường cần đi khám chuyên khoa ngay. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu đỏ. Tháng 8 (Tân Dậu): Nhân duyên rất vượng vì thế mà khó khăn trong công việc luôn có quý nhân là bạn khác giới giúp đỡ. Sự nghiệp tiến triển tốt, công sức bỏ ra có được thành quả xứng đáng. Tình cảm các bạn đơn thân có cơ hội tìm được người trong mộng, do đào hoa vượng nên các bạn đã kết hôn cần thận trọng kẻo đào hoa xấu đeo bám, dính vào tranh chấp thị phi tình ái không đáng có. Tào vận rất vượng, đầu tư thuận lợi. Sức khỏe cần chú ý vấn đề tiêu hóa, ra ngoài nên chú ý bảo vệ tài sản, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy, cáu giận vừa hại thân vừa hại hòa khí. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu trắng sữa. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Sự nghiệp có tin vui đề bạt, thăng tiến, tuy nhiên cần phải tập trung hơn nữa để biểu hiện tốt năng lực của bản thân, tránh tự cao tự mãn mà gây thù oán với tiểu nhân. Tài vận không thuận, đặc biệt đầu tư dễ gặp rủi ro, vì thế nên thận trọng. Cần phải học kiểm soát cảm xúc, thận trọng lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình để tránh xô xát cãi vã với người khác. Tình cảm cần phải bao dung, vị tha hơn. Sức khỏe chú ý chăm sóc cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng cát tường: Chính Bắc, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu hồng phấn. Tháng 10 (Quý Hợi): Gặp tháng Thân Hợi tương hại, công việc nhiều khi lực bất tòng tâm. Tuổi Thân cần kiên nhẫn lắng nghe sự chỉ đạo của cấp trên, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp. Chú ý xây dựng các mối quan hệ, tránh va chạm với các đồng nghiệp, gặp tiểu nhân phải cảnh giác và luôn khiêm nhường. Tài vận dễ gặp vận hảo tài, nên thận trọng trong mọi quyết định và giao dịch về tiền bạc. Tình cảm vợ chồng rất kém, dễ bất hòa cãi vã khiến gia đạo không yên. Sức khỏe cần chú ý đến vấn đề sức khỏe đường hô hấp. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng kim. Tháng 11 (Giáp Tý): Gặp tháng tam hợp, vận thế của tuổi Thân khởi sắc tăng mạnh. Công việc luôn có quý nhân tương trợ nên vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận tương đối vượng, có lợi cho đầu tư nhưng bất lợi cho hợp tác. Tình cảm bình ổn. Sức khỏe chú ý giữ ấm cơ thể, đề phòng cảm lạnh. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen, màu cam. Tháng 12 ( Ất Sửu): Có được sự tương trợ của quý nhân, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, sự nghiệp bình ổn. Tài vận đại cát, có nhiều khoản thu nhập thêm đầy bất ngờ. Tình cảm vợ chồng mặn nồng, hạnh phúc. Sức khỏe hạn chế đi xa, không nên tham gia nhậu nhẹt, chơi bời sau khi tan làm nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu tím. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Xem video Lộ diện 4 con giáp được lòng cả thế giới (Nguồn: Lịch ngày tốt).

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Thân: Năm 2018 có được năng lượng của sao Thiên Ấn, có lợi cho việc học hành thi cử. Thêm nữa, sau mùa Thu trở đi sẽ có được sự quan tâm hoặc giúp đỡ của cha mẹ hoặc các trưởng bối trong nhà, có thể thuận lợi trong các vấn đề liên quan đến tài sản đất đai. Tổng thể hung vận tuổi Thân 2018: Sức khỏe chính là vấn đề cần bạn quan tâm trong năm 2018, đặc biệt là sức khỏe của dạ dày, ngoài ra cần chú ý sức khỏe của trẻ con trong nhà. Tinh thần cũng thường xuyên căng thẳng, ức chế vì thế mà dễ dẫn đến cáu giận hoặc phạm phải sai lầm. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Thân. Tháng Giêng (Giáp Dần): Gặp tháng tương xung, vận thế của tuổi Thân đầy trắc trở, cần phải thận trọng kẻo dính phải cạm bẫy của đối thủ. Trong công việc nên nói ít làm nhiều, để tránh gây thị phi. Tài vận dễ phạm quan phi, đừng quá cưỡng cầu, cần thận trọng trong các quyết định về tiền bạc để tránh tổn thất kinh tế. Tình cảm rất kém, vợ chồng thường bất hòa, cãi vã liên miên., Sức khỏe nên chú ý vấn đề ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu xanh lá cây. Tháng hai (Đinh Mão): Vận thế tương đối ổn, mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng. Công việc nên chăm chỉ, tập trung tâm sức mới mong có được thành quả như ý. Tài vận khó duy trì sự ổn định, nguồn thu nhập chính ổn định, thu nhập thêm bấp bênh vì thế nên thận trọng trong đầu tư. Tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu trà xanh, màu navy. Tháng 3 (Bính Thìn): Gặp tháng bán tam hợp, công việc tương đối thuận lợi, suôn sẻ, chỉ cần nắm chắc được cơ hội bạn sẽ biến cơ hội thành tiền. Trong tháng này cũng có cơ hội được cấp trên trọng dụng, đề bạt. Tài vận tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm rất vượng, đầu tư buôn bán tốt. Tình cảm tiến triển thuận lợi, những bạn đơn thân có nhiều cơ hội tốt để tìm được người như ý, những người đã kết hôn cần thận trọng bởi dễ dính đào hoa xấu làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, chú ý giữ ấm cơ thể đề phòng cảm lạnh. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, Chính Bắc. Màu sắc may mắn: Màu xanh lam, màu trắng. Tháng tư ( Đinh Tỵ): Gặp tháng tương hình, sự nghiệp của tuổi Thân gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ có va chạm, xô xát với đồng nghiệp gây bất lợi cho công việc của bản thân. Công việc tiến triển chậm, khó khăn nhiều. Tài vận có chút thu nhập ngoài, tuy không nhiều nhưng cũng có thêm đồng ra đồng vào. Tình cảm có lợi cho các bạn đã kết hôn, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những bạn đơn thân cần phải chuyên tâm vào chuyện tình cảm với người mà mình đã chọn thì mới mong có được kết quả tốt đẹp. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu nâu. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Vận thế tương đối bình ổn, gặp khó khăn cần bình tĩnh giải quyết. Trong công việc không nên tự mình quyết định, cần tránh xung đột với cấp trên và đồng nghiệp. Tài vận có cơ hội cầu tài tốt, tuy nhiên cần thận trọng lựa chọn đối tác cho phù hợp. Tháng này thuận lợi cho những người học hành, thi cử. Sức khỏe cần thận trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt khi căng thẳng, mệt mỏi, cáu giận, sức khỏe không tốt, uống rượu bia không nên lái xe. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu xanh lam. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Công việc rất thuận, nhưng cần phải thận trọng, tránh lơ là, khinh suất mà phạm sai lầm gây thiệt hại về kinh thế. Tài tinh chiếu rọi, cầu tài đắc tài, thường xuyên có thêm khoản thu nhập bất ngờ ngoài dự tính. Tình cảm có lợi cho các bạn đơn thân, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ gặp được người có tiêu chuẩn phù hợp với mìn. Những người đã lập gia đình có cuộc sống vợ chồng viên mãn. Sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì trở ngại, tuy nhiên vẫn nên chú ý vấn đề vệ sinh ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu đỏ đào, màu ghi. Tháng 7 (Canh Thân): Công việc gặp nhiều bất lợi, nhưng cho dù có bận rộn căng thẳng cũng không nên đem tâm trạng này vào chuyện tình cảm. Tình cảm tháng này nên thận trọng dễ có kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Các khoản thu nhập chính tương đối ổn định, nhưng đầu tư hao tốn, nên thận trọng kẻo hao tài tốn của. Sức khỏe cần chú ý bệnh thấp khớp, bệnh đường hô hấp, có triệu chứng bất thường cần đi khám chuyên khoa ngay. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu đỏ. Tháng 8 (Tân Dậu): Nhân duyên rất vượng vì thế mà khó khăn trong công việc luôn có quý nhân là bạn khác giới giúp đỡ. Sự nghiệp tiến triển tốt, công sức bỏ ra có được thành quả xứng đáng. Tình cảm các bạn đơn thân có cơ hội tìm được người trong mộng, do đào hoa vượng nên các bạn đã kết hôn cần thận trọng kẻo đào hoa xấu đeo bám, dính vào tranh chấp thị phi tình ái không đáng có. Tào vận rất vượng, đầu tư thuận lợi. Sức khỏe cần chú ý vấn đề tiêu hóa, ra ngoài nên chú ý bảo vệ tài sản, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy, cáu giận vừa hại thân vừa hại hòa khí. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu trắng sữa. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Sự nghiệp có tin vui đề bạt, thăng tiến, tuy nhiên cần phải tập trung hơn nữa để biểu hiện tốt năng lực của bản thân, tránh tự cao tự mãn mà gây thù oán với tiểu nhân. Tài vận không thuận, đặc biệt đầu tư dễ gặp rủi ro, vì thế nên thận trọng. Cần phải học kiểm soát cảm xúc, thận trọng lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình để tránh xô xát cãi vã với người khác. Tình cảm cần phải bao dung, vị tha hơn. Sức khỏe chú ý chăm sóc cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng cát tường: Chính Bắc, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu hồng phấn. Tháng 10 (Quý Hợi): Gặp tháng Thân Hợi tương hại, công việc nhiều khi lực bất tòng tâm. Tuổi Thân cần kiên nhẫn lắng nghe sự chỉ đạo của cấp trên, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp. Chú ý xây dựng các mối quan hệ, tránh va chạm với các đồng nghiệp, gặp tiểu nhân phải cảnh giác và luôn khiêm nhường. Tài vận dễ gặp vận hảo tài, nên thận trọng trong mọi quyết định và giao dịch về tiền bạc. Tình cảm vợ chồng rất kém, dễ bất hòa cãi vã khiến gia đạo không yên. Sức khỏe cần chú ý đến vấn đề sức khỏe đường hô hấp. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng kim. Tháng 11 (Giáp Tý): Gặp tháng tam hợp, vận thế của tuổi Thân khởi sắc tăng mạnh. Công việc luôn có quý nhân tương trợ nên vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận tương đối vượng, có lợi cho đầu tư nhưng bất lợi cho hợp tác. Tình cảm bình ổn. Sức khỏe chú ý giữ ấm cơ thể, đề phòng cảm lạnh. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen, màu cam. Tháng 12 ( Ất Sửu): Có được sự tương trợ của quý nhân, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, sự nghiệp bình ổn. Tài vận đại cát, có nhiều khoản thu nhập thêm đầy bất ngờ. Tình cảm vợ chồng mặn nồng, hạnh phúc. Sức khỏe hạn chế đi xa, không nên tham gia nhậu nhẹt, chơi bời sau khi tan làm nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu tím. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Xem video Lộ diện 4 con giáp được lòng cả thế giới (Nguồn: Lịch ngày tốt).