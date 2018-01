Dự báo cát vận, hung vận tuổi Ngọ 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Ngọ: Tuy không phải cát tinh nhưng sao Thương Quan với tuổi Ngọ hợp thành bán hợp, vì thế có lợi cho sự nghiệp của tuổi Ngọ trong năm 2018. Đặc biệt những người hoạt động trong ngành nghề văn hóa có khả năng phát huy khả năng sáng tạo của mình, ngành nghề kỹ thuật phát huy được sở trường để có được những thành tựu cao. Thêm nữa, tuổi Ngọ bán hợp với lưu niên Thái Tuế nên có lợi cho nhân duyên, có lợi cho việc hợp tác. Tổng thể hung vận 2018 của tuổi Ngọ: Tuy mang lại cho tuổi Ngọ nguồn năng lượng tốt nhưng Thương Quan cũng khiến tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn. Trong năm nay tuổi Ngọ cần thận trọng trong mối quan hệ với lãnh đạo, dễ đắc tội với cấp trên khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, năm 2018 ngũ hành Thổ quá vượng, dễ khắc Thủy, nên cần chú ý đề phòng họa huyết quang, quan tụng thị phi. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Ngọ: Tháng Giêng (Giáp Dần): Dần Ngọ Tam hợp vì thế tuổi Ngọ có nhiều cơ duyên để phát triển sự nghiệp, có quý nhân tương trợ, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi. Các khoản thu nhập chính rất tốt. Tài vận tháng này sẽ có khoản thu bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ làm việc sẽ có được thu nhập xứng đáng. Tình cảm bình ổn, cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc nửa kia hơn. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu hồng phấn. Tháng hai (Đinh Mão): Mão Thổ sinh Ngọ Hỏa, công việc của bạn vô cùng thuận, làm nhiều hưởng nhiều, công việc có nhiều cơ hội để lựa chọn, chỉ cần nắm chắc cơ hội, chăm chỉ tích cực sẽ được đền đáp xứng đáng. Vận nhân duyên hơn kém, nên dùng tâm để kinh doanh, dùng tâm để đối nhân xử thế, khéo léo tháo gỡ những bất hòa trong các mối quan hệ để tránh gây thù chuốc oán. Tình cảm có sóng gió, có tranh chấp, cố gắng dĩ hòa vi quý để giải quyết mọi việc. Những ai đã kết hôn cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho vợ/chồng. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng nghệ, màu đỏ. Tháng 3 (Bính Thìn): Tháng này thích hợp cho thi cử, học hành hoặc mở rộng thêm ngành nghề mới, các mối quan hệ xã giao tốt sẽ giúp tuổi Ngọ có được lợi thế trong cạnh tranh. Khi cơ hội tốt đến nhớ nhanh tay nắm bắt, đừng chần chừ để người khác cướp mất. Tình cảm không nên đa nghi, yêu thương cần phải tin tưởng lẫn nhau, nếu có gì khúc mắc cần thẳng thắn chia sẻ để tránh mâu thuẫn, bất hòa. Sức khỏe chú ý sức khỏe làn da hoặc dạ dày, chú ý vấn đề ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lá cây, màu xanh lam. Tháng tư ( Đinh Tỵ): Trong công việc tuổi Ngọ sẽ được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp ủng hộ nên chỉ cần tâm huyết với công việc chắc chắn sẽ thành công lớn. Tài vận không được như kỳ vọng, cần phải tránh tư tưởng đầu cơ trục lợi. Những người đã kết tình cảm vợ chồng ổn định, gia đạo hòa hợp, những bạn đơn thân vận đào hoa rất vượng, có thể tìm được người như ý. Sức khỏe tốt, nhưng vẫn cần chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng cát tường: Chính Nam, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu ghi. Tháng 5 ( Mậu Ngọ): Ngọ Ngọ tự hình, vì thế vận thế tuổi Ngọ tháng này khó được như ý. Công việc không thuận lợi, các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp thường có nhiều khúc mắc, cố gắng tránh tranh chấp, khiêm tốn, kiên nhẫn học hỏi. Tình cảm cần phải thận trọng trong các mối quan hệ với bạn khác giới đề phòng dính vào thị phí tình ái. Những ai đã kết hôn cũng khó giữ được hòa khí trong quan hệ vợ chồng, thường xuyên cãi vã. Hướng cát tường: Chính Bắc, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu nâu. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Ngọ Mùi tương hợp, công việc trong tháng này tiến triển thuận lợi, có cơ hội nhận được sự ưu ái và tín nhiệm của cấp trên, được đồng nghiệp và bạn bè ủng hộ giúp đỡ. Tình cảm những bạn đơn thân nên hạn chế các việc khác dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn đời để tăng tình cảm gắn kết vợ chồng, tránh để cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào. Tài vận tương đối lý tưởng, thích hợp cầu tài, đầu tư dễ kiếm lời, ai kinh doanh buôn bán nên thận trọng trong việc chọn lựa đối tác. Sức khỏe chú ý vấn đề vệ sinh ăn uống, không nên ăn đồ lạnh, ăn uống thanh đạm để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Hướng cát tường: Chính Đông, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen, màu vàng đất. Tháng 7 ( Canh Thân): Công việc rất vượng, ngoài công việc của mình bạn còn có sáng kiến để tạo ra hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác, có nhiều cơ hội phát triển đến với bạn, cố gắng đừng bỏ lỡ. Đồng thời nên khiêm tốn học hỏi, đừng vội kiêu căng mà khiến đồng nghiệp ghen tỵ. Tài vận có lợi cho đầu tư, ngoài nguồn thu nhập chính tháng này có rất nhiều. Những bạn đã có gia đình vẫn phải chú ý giữ khoảng cách với bạn khác giới để tránh rắc rồi, những ai chưa kết hôn có cơ duyên đến với bạn, tuy nhiên trước khi quyết định chuyện tình cảm nên xem xét và tìm hiểu kỹ đối phương. Tháng này chú ý ăn uống điều độ. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu tím. Tháng 8 ( Tân Dậu): Có quý nhân tương trợ, chỉ cần chủ động, tích cực nhất định sẽ phát huy được sở trường của mình, giành được nhiều thành công lớn. Tài vận cầu được ước thấy, cầu tài đắc tài, nên tranh thủ cơ hội tích lũy để dành cho những lúc khó khăn. Những bạn chưa kết hôn có tin vui trong chuyện tình cảm, những bạn đã lập gia đình cần phải vững vàng trước những cám dỗ. Hướng cát tường: Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu đỏ vang, màu navy. Tháng 9 ( Nhâm Tuất): Ngọ Tuất bán tam hợp công việc tạm ổn, sự cạnh tranh trong công việc là rất lớn vì thế gặp khó khăn cần phải cố gắng bình tĩnh, cơ hội đến tay cần phải tận dụng ngay. Ngoài ra cần phải duy trì thái độ hòa nhã, khiêm tốn. Tài vận tạm ổm, trong tháng này các mối quan hệ xã giao vượng phát nên chi tiêu hơi nhiều, cần tránh đầu tư mạo hiểm, tiết kiệm chi tiêu không cần thiết. Tình cảm dễ có hiểu nhầm dẫn đến cãi vã. Sức khỏe tạm ổn. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, hướng Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu xanh lam. Tháng 10 (Quý Hợi): Vận thế bình thường, sự nghiệp không được tranh chấp, hiếu thắng để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ đồng nghiệp. Tài vận bình thường, cầu tài gặp bất lợi vì thế tập trung vào công việc để không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính. Sức khỏe cần chú ý không hút thuốc, không uống rượu. Tình cảm cần duy trì hòa khí gia đình. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Chính Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu xanh lá cây. Tháng 11 (Giáp Tý): Gặp tháng tương xung dễ bị bạn bè phản bội, vì thế cần thận trọng. Tài vận tương đối vượng, các khoản đầu tư trước đây đã bắt đầu mang lại lợi nhuận, cũng có cơ hội đầu tư mới. Tình cảm nên lắng nghe và tôn trọng đối phương, đừng độc đoán, gia trưởng mà khiến gia đạo bất hòa, vợ chồng căng thẳng. Công việc nhiều biến động, có lợi cho xuất hành. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu trắng. Tháng 11 (Giáp Tý): Gặp tháng tương xung dễ bị bạn bè phản bội, vì thế cần thận trọng. Tài vận tương đối vượng, các khoản đầu tư trước đây đã bắt đầu mang lại lợi nhuận, cũng có cơ hội đầu tư mới.

