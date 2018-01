Dự báo cát vận, hung vận tuổi Hợi 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Hợi: Có được năng lượng của Thiên Quan, sự nghiệp có nhiều cơ hội để phát triển, có nhiều cơ hội để bản thân trải nghiệm và rèn luyện, tuy nhiên áp lực cũng tương đối lớn. Ngoài ra, theo cát vận tuổi Hợi 2018, Thiên Quan tinh cũng là một sao đào hoa, rất có lợi cho các bạn đơn thân. Tổng thể hung vận tuổi Hợi 2018: Tuy sự nghiệp có nhiều cơ hội nhưng cũng kèm theo nhiều thử thách, không có lợi cho cầu tài bên ngoài, làm gì cũng cần thận trọng tránh bị lừa, dễ gặp phải áp lực kinh tế, làm gì cũng cần thận trọng để tránh chiêu thị phi, tai họa. Sức khỏe cũng có nhiều vấn đề, đặc biệt chú ý an toàn, tránh bị xây xước bị thương. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Hợi. Tháng Giêng (Giáp Dần): Gặp tháng Dần Hợi tương hợp, công việc có nhiều tin tốt lành, cố gắng bình tĩnh quan sát sự biến động, phân tích tốt xấu rồi đưa ra quyết định. Tháng này tốt nhất nên chăm chỉ làm việc, xây dựng và giữ hòa khí trong mối quan hệ đồng nghiệp. Trong gia đình cần giữ hòa khí, tránh va chạm cãi vã. Sức khỏe chú ý ăn uống, cố gắng tránh ăn quá nhiều chất đạm, chú ý đề phòng bệnh đường huyết quản. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh da trời. Tháng 2 (Đinh Mão): Gặp Tý Mão bán tam hợp, vận nhân duyên tương đối vượng, có được sự trợ giúp từ nhiều người, sự nghiệp và công việc có bước tiến triển tốt. Nếu cấp trên là người khác giới cần hạn chế gần gũi để tránh bị đồng nghiệp thêu dệt thị phi. Đào hoa xấu của tuổi Hợi tháng này rất vượng, những bạn chưa kết hôn có lợi, các bạn đã kết hôn cần thận trọng dễ bị kẻ thứ ba chen chân phá hoại, tình cảm vợ chồng có sự rạn nứt. Tài vận đại cát, cầu tài đắc tài. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu đỏ đậm. Tháng 3 (Bính Thìn): Mối quan hệ với đồng nghiệp rất tốt mang lại sự thuận lợi lớn trong công việc, ngoài ra có quý nhân đồng hành mọi việc đều suôn sẻ, có cơ hội tăng lương, nhận thưởng. Tài vận có lợi cho các khoản thu nhập thêm, đầu tư có cơ hội, tuy nhiên cần thận trọng tránh tham lam. Tình cảm vượng phát, vợ chồng hòa hợp, các bạn đơn thân cũng có nhiều cơ hội trong việc lựa chọn một người phù hợp để tiến tới. Tháng này rất có lợi cho sự nghiệp học hành, thi cử. Sức khỏe chỉ cần ăn ngủ điều độ là được. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu vàng kim. Tháng 4 (Đinh Tỵ): Tỵ Hợi tương xung, quan vận gặp nhiều biến động, giới công chức có thể sẽ phải nhận quyết định điều chuyển trong công việc. Trong tháng này cần phải xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ đồng nghiệp để tránh tranh chấp, thị phi gây thêm bất lợi cho bản thân. Công việc canh tranh khốc liệt, làm việc cần phải tận tâm, gặp khó khăn cần tùy cơ ứng biến, có tiến có lui. Tình cảm có lợi cho những bạn đã kết hôn, cố gắng giữ khoảng cách đúng mực với các bạn khác giới để tránh có hiểu nhầm làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, hướng Chính Bắc. Màu sắc may mắn: Màu kaki, màu trắng gạo. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Vận thế duy trì được trạng thái bình ổn, có được cơ hội để phát huy sở trường của mình, hiệu suất công việc tương đối cao, có cơ hội được tăng lương. Tình cảm dễ có bất đồng, cãi vã giận hờn, chú ý bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để giải quyết mọi việc. Sức khỏe cần điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của mình, đặc biệt cần ngủ đủ giấc để tránh căng thẳng đầu óc. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu nâu. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Hợi Mùi tương hợp, vận thế tiếp tục duy trì được trạng thái bình ổn, chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích cực chủ động sẽ có được thành tựu đáng kể. Tình cảm tương đối tốt, cần tôn trọng ý kiến đối phương, có bất đồng mâu thuẫn hai bên cần có thiện chí giải quyết. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, nhưng cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen, màu ghi. Tháng 7 (Canh Thân): Thân Hợi tương hại, vận thế của công việc xuống thấp, công việc vất vả nhưng thành quả lại không được như bản thân kỳ vọng, dù vậy vẫn phải tập trung cố gắng làm tốt công việc của mình, hạn chế nhờ vả, ỷ lại vào người khác để tránh rắc rối. Các khoản thu nhập chính may mắn vẫn giữ được ổn định, thu nhập thêm khó cầu, không nên cưỡng cầu. Tình cảm có sóng gió, bất lợi với ai đã có gia đình hoặc đã có người yêu. Sức khỏe cần chú ý vẫn đề ăn uống, không nên ăn đồ lạnh, đồ ăn để qua đêm. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu xanh lá cây. Tháng 8 ( Tân Dậu): Sự nghiệp tháng này khởi sắc trở lại, có cơ hội tốt xuất hiện, tuy nhiên muốn biến cơ hội thành hiện thực cần phải chăm chỉ, tích cực. Tài vận bình thường, có nhiều khoản thu nhập thêm, tuy không nhiều nhưng đều đặn. Tình cảm tương đối ổn định, gia đạo yên ấm, công việc của bạn thuận lợi nhiều là nhờ sự trợ giúp của vợ/chồng. Sức khỏe cần chú ý chăm sóc người già, trẻ nhỏ trong nhà, cố gắng làm việc quá sức. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu vàng kim. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Cần chú ý xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, có được các mối quan hệ tốt chính là sự trợ giúp lớn đối với công việc của bạn. Tài vận tường đối ổn định, thu nhập gia tăng, tuy nhiên cần điều tiết chi tiêu để còn tích lũy, không nên đầu tư mạo hiểm. Tình cảm cần có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tăng cường nói chuyện, giao lưu để hiểu nhau hơn, nếu có thời gian nên chăm chỉ ra ngoài, đi du lịch hoặc dã ngoại. Sức khỏe cần chú ý an toàn mỗi khi đi xa. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng non, màu trà xanh. Tháng 10 (Quý Hợi): Hợi Hợi tự hình, công việc cần chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình, đối mặt khó khăn trong công việc cần phải bình tĩnh giải quyết, đừng nôn nóng khiến việc thêm phức tạp. Tháng này cầu tài không thuận, chú ý giữ tiền tài, chi tiêu cần có kế hoạch. Tình cảm có chút sóng gió, cố gắng nhường nhịn lẫn nhau. Sức khỏe cần chú ý vấn đề sức khỏe gan thận. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đỏ nhung, màu vàng kim. Tháng 11 (Giáp Tý): Công việc đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự trợ giúp của bạn bè mọi việc thuận lợi. Có cơ hội tốt bất ngờ đến với bạn. Tình cảm dễ cãi vã khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng, tuy nhiên không ai chịu xuống nước. Sức khỏe cần chú ý giữ ấm cơ thể, đề phòng các bệnh đường hô hấp. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu navy, màu đỏ. Tháng 12 (Ất Sửu): Sự nghiệp có cơ hội phát triển, có thể tạm thời yên tâm, giới công chức có một cái kết năm vô cùng mãn nguyện với các thành tích nổi bật, có cơ hội tăng lương, nhận thưởng hậu hĩnh xứng đáng với công sức của một năm vất vả. Tài vận ổn định được thu nhập, nhưng chi tiêu hơi nhiều nên tích lũy không đáng kể. Tình cảm cần phải giữ khoảng cách với người đã có người yêu hoặc gia đình, những bạn đơn thân nên chủ động hơn trong các mối quan hệ với các bạn khác giới. Tình cảm chú ý vấn đề ăn uống điều độ, chú ý khi tham gia giao thông. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, hướng Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu đen. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).





