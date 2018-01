Dự báo cát vận, hung vận tuổi Dậu 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Dậu: Có được năng lượng của quý nhân Chính Ấn, cơ lợi cho sự nghiệp học hành, thi cử, xin việc, thăng chức. Ngoài ra có được sự giúp đỡ của các trưởng bối trong các kế hoạch trọng đại. Tổng thể hung vận 2018 của tuổi Dậu: Tuy Chính Ấn là cát tinh nhưng lại tương hại với tuổi Dậu vì thế trong hợp có xung, chủ yếu tuổi Dậu sẽ phải sẽ phải đối mặt với áp lực, dễ bỏ lỡ cơ hội hoặc việc tốt lại thành xấu. Sức khỏe dễ có vấn đề về đường hô hấp hoặc đường ruột. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Dậu. Tháng Giêng (Giáp Dần): Công việc vô cùng bận rộn, bạn cần phải bỏ nhiều công sức và thời gian, bù lại bạn có nhiều cơ hội để thử sức mình. Tài vận tương đối tốt, thu nhập chính ổn định, đầu tư có thể thực hiện, tuy nhiên vẫn phải luôn thận trọng, cơ hội đến tay cần phải quyết đoán. Sức khỏe cần tăng cường nghỉ ngơi, tránh lao lực mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong nhà. Hướng cát tường: Chính Bắc, Đông Bắc. Màu may mắn: Màu nâu, màu đỏ đậm. Tháng 2 (Đinh Mão): Gặp tháng tương xung, vận thế nhiều biến động, khó duy trì được trạng thái bình ổn. Sự nghiệp tháng này của tuổi Dậu có nhiều cơ hội lựa chọn quan trọng như có cơ hội nhảy việc, có cơ hội hợp tác với bạn bè, có cơ hội kiếm tiền tốt...., tuy nhiên trước khi quyết định bất cứ việc gì cần suy xét kỹ, tránh cả tin mà mất cả chì lẫn chài. Tài vận không thích hợp với đầu tư, thận trọng trong giao dịch tiền bạc. Tình cảm cũng khó ổn định như ý, hai người thường không tìm được quan điểm chung nên thường xuyên từ tranh luận dẫn đến cãi vã. Sức khỏe cần chú ý bệnh đường hô hấp, đi lại thận trọng kẻo té ngã bị thương. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Chính Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Tháng 3 (Bính Thìn): Gặp tháng lục hợp, nhân duyên rất vượng mang đến cho bạn sự trợ giúp lớn trong sự nghiệp và công việc. Những người khởi nghiệp sẽ có quý nhân trợ giúp, giới công chức sẽ có những thành tựu đáng kể trong công việc, có cơ hội được đề bạt, tăng lương, chỉ cần chăm chỉ làm việc chắc chắn sẽ có được kết quả như kỳ vọng. Tình cảm vô cùng thuận lợi, có lợi cho các bạn đơn thân. Những ai đã kết hôn nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu đỏ rượu vang, màu trà xanh. Tháng 4 (Đinh Tỵ): Tháng Tỵ Dậu bán tam hợp, công việc suôn sẻ, sự nghiệp tiến triển tốt, có nhiều cơ hội tốt, chỉ cần chăm chỉ, nghiêm túc làm tốt công việc của mình sẽ có được thành quả xứng đáng. Tài vận tương đối ổn định, tuy nhiên cần chú ý giữ tiền tài vì dễ bị mất tiền. Sức khỏe chú ý bệnh đường ruột. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu trắng gạo, màu ghi. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Ngọ Hỏa khắc Dậu Kim sự nghiệp không thuận theo ý muốn, cần chú ý lời ăn tiếng nói và hành xử của mình tránh đắc tội với người khác, gây bất lợi cho bản thân. Công việc khó khăn phải tự mình giải quyết, cố gắng bình tĩnh tìm cách tháo gỡ từng việc. Tài vận tương đối ổn định, đầu tư nhỏ có lợi. Tình cảm không được hồi đáp khiến tâm trạng nặng nề, chán nản. Sức khỏe nên tránh xa rượu bia, thuốc lá, chú ý chăm sóc sức khỏe của dạ dày và gan. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen. ,màu xanh lam. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Tổng thể vận thế tương đối tốt, tuy công việc có được cơ hội tốt nhưng lại làm lỡ mất. Công việc cần phải chọn người kết hợp sao cho đúng để tránh làm hỏng việc hoặc gây thêm rắc rối. Tình cảm nên dành nhiều thời gian hơn cho đối phương, tình cảm hai người tốt đẹp thì đối phương chính là quý nhân của bạn trong công việc. Tài vận gặp khó khăn, các khoản thu nhập thêm không tốt, đầu tư cần thận trọng để tránh lỗ vốn. Sức khỏe cần phải chú ý vấn đề bài tiết, nên tăng cường nghỉ ngơi, tránh lao lực. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu bạc. Tháng 7 (Canh Thân): Có được sự trợ giúp của quý nhân công việc thuận lợi. Bình thường bạn là người quảng giao, chính các mối nhân duyên tốt đẹp mang đến cho bạn sự trợ giúp lớn trong công việc. Tháng này tài tinh chiếu rọi, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm có lợi cho các bạn đơn thân, có cơ hội gặp được ý trung nhân qua bạn bè, người thân giới thiệu. Những bạn đã kết hôn cẩn thận đào hoa kiếp đeo bám làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Sức khỏe không có bệnh gì lớn nhưng ra ngoài cần thận trọng chú ý bảo vệ sự an toàn của bản thân. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu xanh lá cây. Tháng 8 (Tân Dậu): Tuy công việc rất tốt, có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng chính vì sớm tự đắc mà gây cho bạn không ít phiền phức, tự rước tiểu nhân đến nhà, tự chiêu thị phi buộc mình. Tình cảm căng thẳng, thường xuyên cãi vã, không tin tưởng nhau. Sức khỏe cần chú ý bệnh ngoài da. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu trắng gạo. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Dậu Tuất tương hại, vận thế của tuổi Dậu đầy trắc trở. Công việc chịu sự chi phối, ràng buộc của người khác, nhiều việc lực bất tòng tâm khó giải quyết, tiểu nhân hoành hành. Tài vận không tôt, không nên mượn tiền hoặc cho vay mượn để tránh vì tiền bạc mà xảy ra tranh chấp. Tình cảm không có lợi cho những bạn đã kết hôn, dễ bị kẻ thứ ba chọc ngoáy. Sức khỏe chú ý bệnh đường hô hấp. Ra ngoài cần tránh những nơi nguy hiểm. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu navy, màu đỏ nhung. Tháng 10 (Quý Hợi): Vận thế khởi sắc trở lại, công việc gặp khó khăn cần bình tĩnh, quyết đoán. Đầu tư gặp lợi, có thể gia tăng thu nhập. Tình cảm vợ chồng mặn nồng, thắm thiết, những bạn đơn thân vẫn chưa có cơ hội rõ ràng. Sức khỏe cần phải đề phòng dị ứng, hạn chế đồ cay nóng kích thích, không dùng hóa mĩ phẩm lạ. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, hướng Chính Nam. Tháng 11 (Giáp Tý): Vận thế duy trì được trạng thái bình ổn, công việc cần phải tập trung hơn nữa, cố gắng hoàn thành dứt điểm từng việc, đặc biệt là những việc quan trọng. Trong công việc cần thận trọng bởi tiểu nhân luôn tìm cơ hội ra tay. Thu nhập thêm tháng này không có, vì thế không nên cưỡng cầu, nên tập trung vào công việc để tránh làm ảnh hưởng đến thu nhập chính. Tình cảm cần phải tin tưởng lẫn nhau. Sức khỏe chú ý tăng cường vận động, tăng cường sức đề kháng, chú ý đề phòng khớp gối và dây chằng. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu vàng nghệ. Tháng 12 (Ất Sửu) : Gặp tháng Dậu Sửu bán tam hợp, vận thế hanh thông, đặc biệt công việc và sự nghiệp đều thuận lợi, chỉ cần xây dựng tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi. Thu nhập tương đối ổn định, Tình cảm vợ chồng hòa hợp, các bạn đơn thân nên tích cực giao lưu, tìm đối tượng phù hợp với mình. Sức khỏe cần chú ý vấn đề ăn uống, chăm sóc đường tiêu hóa, đặc biệt là người lớn tuổi phải để ý vấn đề huyết áp. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, hướng Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu cà phê. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Video: Xem tử vi người tuổi dậu qua từng tháng âm lịch năm 2018 (Nguồn: YouTube/Tử vi xem tướng).

