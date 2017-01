Độc lạ phong tục đón Tết Âm lịch ở Trung Quốc

Là ngày lễ lớn nhất trong năm, Tết Âm lịch ở Trung Quốc diễn ra trong 15 ngày với nhiều phong tục truyền thống độc đáo. Ảnh: CNN. Trước ngày Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, người dân vệ sinh sạch sẽ nhà cửa để xóa đi những xui xẻo, điềm xấu trong năm cũ. Ảnh: CNN. Người dân mua cành đào trang trí trong nhà dịp Tết Âm lịch vì đào tượng trưng cho tài lộc. Ảnh: CNN. Theo truyền thống, người Trung Quốc sẽ tắm và giặt quần áo hai ngày trước năm mới âm lịch để loại bỏ điều không may của năm cũ, sau đó đi chợ mua sắm quà tặng cho người thân, chuẩn bị lương thực cho gia đình. Ảnh: CNN. Đặc biệt, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện những phong tục tập quán độc đáo. Cụ thể, vào ngày mùng 1, người Trung Quốc sẽ làm lễ rước thần linh, ngọc hoàng và trời đất vào nhà. Đây cũng là dịp con cháu thể hiện tấm lòng thơm thảo đối với cha mẹ, ông bà. Trong ngày đầu năm mới, một số người dân, đặc biệt là những người theo đạo Phật kiêng ăn thịt, tránh sát sinh. Ngày mùng 2 Tết, người Trung Quốc cầu nguyện ông bà, tổ tiên và thần linh. Những người phụ nữ đi lấy chồng sẽ về bên nhà bố mẹ đẻ chúc tết. Ảnh: CNN. Sang ngày mùng 3 và mùng 4, con rể sẽ sang chúc tết bố mẹ vợ. Người ta cũng tổ chức hóa vàng, đi lễ chùa đầu năm để cầu mong an lành, hạnh phúc cho gia đình. Ảnh: CNN. Ngày mùng 5 Tết, người dân Trung Quốc sẽ đón Thần Tài. Do vậy, ai cũng ở nhà và không người nào đến nhà người khác trong ngày đặc biệt này vì quan niệm nếu làm như vậy sẽ mang đến xui xẻo. Vào ngày mùng 7, người dân Trung Quốc có truyền thống ăn mỳ để tăng tuổi thọ vì họ quan niệm đó là ngày sinh của nhân loại. Ảnh: CNN. Trong ngày đầu tiên của Tết Âm lịch, người Trung Quốc kiêng gội đầu, quét nhà, chào người có tang, làm rơi đũa, mượn và cho mượn tiền. Ảnh: CNN. Đối với người Trung Quốc, mỗi năm tương ứng với một con vật trong 12 con giáp. Do vậy, năm của con vật nào thì người Trung Quốc sẽ kiêng ăn thịt con vật ấy ngày đầu năm. Năm 2017 là năm Đinh Dậu nên người Trung Quốc sẽ kiêng ăn thịt gà trong ngày đầu tiên của năm mới. Ảnh: CNN.

