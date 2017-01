Độc đáo tục chui bụng ngựa Xích Thố cầu may đầu năm

Tọa lạc tại số 676 đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM, Hội quán Nghĩa An (còn gọi là chùa Ông, miếu Quan Đế) là nơi có bức tượng ngựa Xích Thố đẹp bậc nhất Sài Gòn. Bức tượng làm bằng gỗ sơn đỏ, cao khoảng 2m. Bên phải là tượng Mã Đầu tướng quân (người giữ ngựa)... ...Cùng cặp ngựa mẹ - con cũng được sơn màu đỏ. Tượng được tạo hình rất sinh động, khỏe khoắn và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngựa Xích Thố là một con ngựa nổi tiếng trong tác phẩm Tam Quốc, gắn với chiến tích qua năm cửa ải chém sáu tướng của Quan Công (Quan Vũ). Trong tín ngưỡng của người Hoa, Quan Công còn được mệnh danh là Quan Thánh đế quân, là một đối tượng thờ phụng quan trọng. Những đền, chùa thờ Quan Công thường sẽ có một gian thờ dành riêng cho ngựa Xích Thố. Hội quán Nghĩa An được sáng lập bởi cộng đồng Hoa kiều là một nơi thờ phụng như vậy. Theo tập tục, khách thập phương khi đến hội quán Nghĩa An làm lễ sẽ chui qua bụng ngựa Xích Thố ở nơi đây để cầu may. Việc sờ vào ức ngựa và rung quả chuông treo dưới cổ ngựa cũng được cho là sẽ đem lại điều may mắn, tốt lành. Trên bàn thờ ngựa Xích Thố, người ta còn dâng cúng cả những đĩa mạ non, thức ăn khoái khẩu của ngựa. Không chỉ ngựa Xích Thố, nhiều người còn sờ vào tượng Mã Đầu tướng quân để cầu may.

Tọa lạc tại số 676 đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM, Hội quán Nghĩa An (còn gọi là chùa Ông, miếu Quan Đế) là nơi có bức tượng ngựa Xích Thố đẹp bậc nhất Sài Gòn. Bức tượng làm bằng gỗ sơn đỏ, cao khoảng 2m. Bên phải là tượng Mã Đầu tướng quân (người giữ ngựa)... ...Cùng cặp ngựa mẹ - con cũng được sơn màu đỏ. Tượng được tạo hình rất sinh động, khỏe khoắn và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngựa Xích Thố là một con ngựa nổi tiếng trong tác phẩm Tam Quốc, gắn với chiến tích qua năm cửa ải chém sáu tướng của Quan Công (Quan Vũ). Trong tín ngưỡng của người Hoa, Quan Công còn được mệnh danh là Quan Thánh đế quân, là một đối tượng thờ phụng quan trọng. Những đền, chùa thờ Quan Công thường sẽ có một gian thờ dành riêng cho ngựa Xích Thố . Hội quán Nghĩa An được sáng lập bởi cộng đồng Hoa kiều là một nơi thờ phụng như vậy. Theo tập tục, khách thập phương khi đến hội quán Nghĩa An làm lễ sẽ chui qua bụng ngựa Xích Thố ở nơi đây để cầu may. Việc sờ vào ức ngựa và rung quả chuông treo dưới cổ ngựa cũng được cho là sẽ đem lại điều may mắn, tốt lành. Trên bàn thờ ngựa Xích Thố, người ta còn dâng cúng cả những đĩa mạ non, thức ăn khoái khẩu của ngựa. Không chỉ ngựa Xích Thố, nhiều người còn sờ vào tượng Mã Đầu tướng quân để cầu may.