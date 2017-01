Đoán chuẩn vận xui của 12 con giáp năm 2017

Theo vận mệnh của 12 con giáp năm 2017, vận xui cần phải lưu tâm của tuổi Tý: Công việc: Dễ gặp nhiều trở ngại khiến tiến độ công việc chậm. Nhân duyên: Dễ có nhiều thay đổi, dễ đắc tội với người khác. Tình cảm: Dễ gặp phải đào hoa xấu. Tiền bạc: Chi tiêu quá nhiều, bỏ lỡ mất nhiều cơ hội thương mại tốt, cẩn thận bị lừa. Trong 12 con giáp, tuổi Sửu cần phải chú ý điều chỉnh và khống chế, điều tiết cảm xúc của mình vì tâm tư không tốt, thường xuyên cảm thấy cô đơn. Công việc: Dễ có tranh chấp, cẩn thận khi kí kết hợp đồng, thỏa thuận. Sức khỏe: Phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Tuổi Dần: Công việc của con giáp này dễ gặp nhiều việc ngoài ý muốn, có nhiều cạm bẫy cần thận trọng. Nhân duyên: Dễ bị bạn bè lừa tiền bạc, cẩn thận với đối tác mới. Tiền bạc: Tiền vào tiền ra khó giữ được. Sức khỏe: Cẩn thận bệnh cũ tái phát. Tuổi Mão: Gia đình: Dễ bất hòa xung đột. Nhân duyên: Dễ gặp tiểu nhân. Tiền bạc: Dễ hao tài tốn của. Sức khỏe: Không tốt, nhớ chăm sóc sức khỏe và khám định kỳ. Tuổi Thìn: Công việc, sự nghiệp, tài vận và nhân duyên đều có khó khăn bủa vây, cần bình tĩnh khi giải quyết mọi việc. Sức khỏe: Sức đề kháng kém, nên dễ bị lây bệnh. Tuổi Tỵ: Nhân duyên: Cố gắng tránh xung đột với người khác để tránh thị phi. Tình cảm: Bạn gái dễ gặp phải rắc rối, thị phi tình ái. Sức khỏe: Các bạn nữ cần chú ý bệnh phụ khoa, chú ý an toàn giao thông. Tuổi Ngọ: Nhân duyên: Dễ dính khẩu thiệt thị phi. Tình cảm: Gặp đào hoa sát, đặc biệt các bạn đã có gia đình phải biết giữ mình. Sức khỏe: Không tốt, cần chăm sóc sức khỏe, chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Tuổi Mùi: Tình cảm: Tâm tư phiền muộn. Tiền bạc: Dễ đối mặt với phá tài, cần đề phòng mất tiền. Sức khỏe: Chú ý tâm bệnh, chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Tuổi Thân: Tiền bạc: Dễ đối mặt với khó khăn về tài chính. Sức khỏe: Tâm trạng thường xuyên mệt mỏi, sức khỏe không tốt, dễ có tai bay vạ gió. Tuổi Dậu: Nhân duyên: Các mối quan hệ rất xấu, thị phi nhiều. Tiền bạc: Cẩn thận với các kế hoạch đầu tư và tài chính. Sức khỏe: Bệnh tật đeo bám, dễ có tai họa ập đến, làm việc đi lại luôn phải thận trọng. Tuổi Tuất: Tình cảm: Tâm tư trĩu nặng, tinh thần bất ổn. Công việc: Thường xuyên gặp khó khăn, mọi quyết định cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Nhân duyên: Dễ xô xát với người khác, đề phòng tiểu nhân luôn tìm cách ra tay. Tuổi Hợi: Công việc: Tham vọng quá lớn nên nhiều việc khó mà thuận theo ý. Tình cảm: Chú ý điều tiết và khống chế cảm xúc. Sức khỏe: Nhớ chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình, dễ phải đối mặt với nỗi đau buồn vì mất người bạn tâm giao. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



