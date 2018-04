Điều thú vị về pháo đài Độc lập nổi tiếng của Mỹ

Pháo đài Độc lập nổi tiếng thế giới nằm trên đảo Castle, Boston, Mỹ. Pháo đài cổ trên là một công trình làm bằng đá granite. Công trình kiên cố này được xây dựng với mục đích bảo vệ cảng cho thành phố Boston, Massachusetts. Điều thú vị là pháo đài Độc lập do người Anh xây dựng trong thời gian từ năm 1833 - 1851. Do vậy, pháo đài này trở thành công trình kiên cố và lâu đời nhất do người Anh xây dựng trên đất Mỹ. Khi ấy, pháo đài Độc lập là pháo đài thứ 8 được xây dựng trên đảo Castle. Pháo đài này được sử dụng vào mục đích quân sự trong nhiều cuộc chiến như cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Tây Ban Nha, Chiến tranh thế giới 1 và 2. Vào năm 1970, pháo đài Độc lập được thêm vào danh sách những công trình lịch sử cấp quốc gia của Mỹ. Vì vậy, công trình này được bảo tồn rất tốt vì những giá trị văn hóa - lịch sử của pháo đài Độc lập. Ngày nay, pháo đài Độc lập đóng vai trò như một công viên. Thỉnh thoảng, pháo đài Độc lập được lựa chọn làm nơi tổ chức một số sự kiện lớn. Từng là công trình phục vụ mục đích quân sự, pháo đài Độc lập hiện là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách tìm hiểu về quá khứ. Mời quý độc giả xem video: Người pháp thủ cuối cùng của Pháo đài Láng (nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội)

