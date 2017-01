Điều gì khiến đặc vũ Mỹ khâm phục CSGT Hà Nội?

Trước khi rời Hà Nội, người phụ trách Ðội an ninh của Tổng thống Obama đã tặng huy hiệu của lực lượng an ninh Hoa Kỳ cho đại tá Ðào Vịnh Thắng. Ðây là món quà biểu trưng cho sự trân trọng đối với những nỗ lực bảo vệ, dẫn đường của lực lượng CSGT dẫn đoàn trong 3 ngày người đứng đầu Nhà Trắng sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

Nửa năm sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama tới Việt Nam, đại tá Ðào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội vẫn nhớ như in những khoảnh khắc tiếp đón, bảo vệ, dẫn đường cho người đàn ông da màu quyền lực nhất nước Mỹ.

Ðáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất

Với kinh nghiệm từng hai lần dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush trước đó, ông hiểu rõ những yêu cầu khắt khe về công tác đảm bảo an ninh của họ. Do đó, Ban chỉ huy phòng CSGT Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát các tuyến đường từ đó vạch ra phương án bảo vệ gồm cả phương án dự phòng và đề xuất với Tiểu ban an ninh (Bộ Công an) phê duyệt. Song song công tác này, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ cũng được tuyển chọn trước đó nửa tháng dựa trên tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nghi thức ngoại giao. 115 cán bộ chiến sỹ bao gồm 7 nữ cảnh sát được tuyển chọn không chỉ có thể lực tốt ngoại hình đẹp, nghiệp vụ cao mà còn phải thông thạo ngoại ngữ, giao tiếp giỏi.