Diện mạo các thành phố nổi tiếng thế giới thời xưa

Thành phố nổi tiếng New York của Mỹ ban đầu được gọi là New Amsterdam bởi lẽ vào đầu thế kỷ 17 người Hà Lan định cư ở đây. Thành phố này được đổi tên thành New York năm 1664. Thành phố New York giai đoạn năm 1870 - 1915 với sự bùng nổ dân số từ 1,5 triệu lên 5 triệu người. Vào đầu những năm 1400, Paris là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Âu. Bức tranh này vẽ lâu đài Palais de la Cité được xây trên khu vực Île de la Cité. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc những năm 1880. Về sau, Thượng Hải phát triển thành một trong những trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất thế giới. Thành phố Istanbul hay còn gọi Byzantium hoặc Constantinople, được thành lập năm 660 TCN. Constantinople bị đế chế Ottoman chinh phục năm 1453. Sau khi chinh phục được Constantinople, đế chế Ottoman nhanh chóng xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo ấn tượng tại đây. Từ thế kỷ 19, Istanbul mở rộng về phía Bắc và trở thành một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới với những giá trị văn hóa - lịch sử quý giá. Tu viện Westminster Abbey ở thủ đô London trong bức tranh vẽ năm 1749. Đây là một trong những công trình lâu đời nhất và quan trọng nhất ở London. Từ năm 1714 - 1830, London phát triển với xây dựng nhiều quận mới cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng như cầu cống, đường xá.

Thành phố nổi tiếng New York của Mỹ ban đầu được gọi là New Amsterdam bởi lẽ vào đầu thế kỷ 17 người Hà Lan định cư ở đây. Thành phố này được đổi tên thành New York năm 1664. Thành phố New York giai đoạn năm 1870 - 1915 với sự bùng nổ dân số từ 1,5 triệu lên 5 triệu người. Vào đầu những năm 1400, Paris là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Âu. Bức tranh này vẽ lâu đài Palais de la Cité được xây trên khu vực Île de la Cité. Thành phố Thượng Hải , Trung Quốc những năm 1880. Về sau, Thượng Hải phát triển thành một trong những trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất thế giới. Thành phố Istanbul hay còn gọi Byzantium hoặc Constantinople, được thành lập năm 660 TCN. Constantinople bị đế chế Ottoman chinh phục năm 1453. Sau khi chinh phục được Constantinople, đế chế Ottoman nhanh chóng xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo ấn tượng tại đây. Từ thế kỷ 19, Istanbul mở rộng về phía Bắc và trở thành một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới với những giá trị văn hóa - lịch sử quý giá. Tu viện Westminster Abbey ở thủ đô London trong bức tranh vẽ năm 1749. Đây là một trong những công trình lâu đời nhất và quan trọng nhất ở London. Từ năm 1714 - 1830, London phát triển với xây dựng nhiều quận mới cũng như xây dựng các cơ sở hạ tầng như cầu cống, đường xá.