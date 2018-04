Điểm mặt 3 cung Hoàng đạo nam sợ hôn nhân nhất trên đời

Cung hoàng đạo Song Tử sợ kết hôn, vì kết hôn chính là đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan.

Song Ngư (20/2 - 20/3)

Chàng Song Ngư là người thích yêu và được yêu, lãng mạn và rất đa tình. Mặt khác, Song Ngư thuộc tuýp đàn ông không coi trọng trách nhiệm, chàng lại còn có tính ỉ lại và chẳng bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Cung hoàng đạo này không có xu hướng thích kết hôn, họ cho rằng hôn nhân có thể khiến cho tình yêu trở nên trần trụi, khô cằn. Không chỉ không thích mà thậm chí chàng Song Ngư còn cảm thấy sợ hãi trước chuyện hôn nhân. Khi nghĩ đến hôn nhân, chàng Song Ngư sẽ nghĩ ngay đến chuyện ràng buộc, lúc đó không còn là tình yêu lãng mạn, mộng mơ, niềm đam mê nữa mà thay vào đó là hàng tá những trách nhiệm và mối lo. Mà chàng Song Ngư thì chỉ thích để tâm trí mình bay bổng mà thôi.

Ảnh minh họa.

Song Tử (22/5 - 21/6)

Các chàng Song Tử theo đuổi một cuộc sống đầy màu sắc, tự do và phóng khoáng. Đối với họ, tình yêu có thể tràn ngập sự tươi mới và vui vẻ. Họ có thể yêu hết mình, lao vào tình yêu như một con thiêu thân, thế nhưng khi nửa kia đề cập đến chuyện hôn nhân, chàng Song Tử sẽ tỏ ra lưỡng lự và có phần sợ hãi. Chàng Song Tử sợ kết hôn, vì kết hôn chính là đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan. Trong khi anh chàng này lại là người vô cùng hướng ngoại, thích sự mạo hiểm, bí ẩn, thích đi du lịch và sống một cuộc đời tự do tự tại.

Ma Kết (22/12 - 20/1)

Mặc dù Ma Kết là người nghiêm túc trong cuộc sống của mình, cho dù là ở bất cứ phương diện nào. Tình yêu cũng vậy, chàng Ma Kết không phải là người cả thèm chóng chán hay thích vui đùa trên tình cảm của người khác. Khi yêu, Ma Kết hoàn toàn chung thủy và nghiêm túc. Thế nhưng, đây cũng là một trong những cung Hoàng đạo sợ chuyện kết hôn nhất trên đời này. Nếu như không có cơ sở vật chất và khả năng tài chính vững chắc thì chàng Ma Kết sẽ không có sự tự tin trong hôn nhân. Chàng cảm thấy rằng, nếu không thể lo lắng cho nửa kia về một cuộc sống đầy đủ, phong phú và sung túc thì họ sẽ không thể nào khiến cho cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn được.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!