Điểm danh những thị xã đẹp nhất Việt Nam

Thị xã Chí Linh (Hải Dương) có lịch sử rất lâu đời, là mảnh đất gắn với nhiều nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học... Với nhiều di tích và thắng cảnh đẹp, trong đó nổi tiếng nhất là thắng cảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc, đây là một trong những thị xã đẹp nhất Việt Nam. Cửa Lò (Nghệ An) là một thị xã du lịch nổi tiếng với các bãi biển đẹp, khu nghỉ mát và cảng biển sầm uất. Các thắng cảnh khác của thị xã này là đảo Hòn Ngư, Cửa Hội, sông Cấm... Vẻ đẹp của thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) đã được biết đến từ thời nhà Nguyễn, qua tập thơ Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh (Vịnh mười cảnh đẹp Hà Tiên) do Mạc Thiên Tứ (1718-1780) sáng tác. Những thắng cảnh phải ghé thăm ở thị xã này là Thạch động, núi Đá Dựng, biển Mũi Nai, đầm Đông Hồ, lăng Mạc Cửu... Thị xã Lagi (Bình Thuận) có nhiều thắng cảnh, di tích nổi tiếng như Đồi Dương, Bãi Dương Cam Bình, Ngảnh Tam Tân, Hòn Bà, Dinh Thầy Thím. Cảng La Gi là một trong những cảng cá biển vào loại lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, là địa điểm lý tưởng để khám phá cuộc sống miền biển. Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) hình thành trên một địa thế độc nhất vô nhị, nơi hội tụ của 7 nhánh sông. Sự hấp dẫn của thị xã này chính là nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây với điểm đến nổi tiếng là chợ nổi Ngã Bảy. Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) sở hữu những cung đường đẹp mê hồn cùng nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao ven bờ vinh Ninh Vân. Ngoài ra, thị xã này còn nhiều thắng cảnh khác như Ba Hồ, hồ chứa nước Đá Bàn, suối nước nóng Trường Xuân, thác Bay (Ea - Crông- ru)... Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) là một dịa danh du lịch biển nổi tiếng miền Bắc từ thời các vua nhà Nguyễn. Bên cạnh những bãi cát trắng mịn dài hơn 10 km, thị xã này còn có dãy núi Trường Lệ với các thắng tích như hòn Trống Mái, chùa Cô Tiên, đền Độc Cước. Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng như hồ Đồng Mô, thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Chùa Mía, đền Và. Vùng đất này cùng là nơi khởi nguồn của sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh.

