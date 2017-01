Điểm danh 10 thành phố đẹp nhất Việt Nam

Với hơn 1.000 năm văn hiến, thủ đô Hà Nội là nơi quy tụ nhiều di tích lịch sử quan trọng của Việt Nam, tiêu biểu là Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Thành phố đẹp nhất Việt Nam này cũng có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn như hồ Tây, núi Ba Vì, quần thể thắng cảnh Hương Sơn... Trái với vẻ đẹp thâm trầm của Hà Nội, TP HCM lại khiến du khách gần xa choáng ngợp với những tòa nhà chọc trời tráng lệ nằm dọc bờ sông Sài Gòn cùng nhiều công trình hiện đại khác. Bên cạnh đó, thành phố vẫn lưu giữ được nhiều di sản kiến trúc cổ có giá trị như nhà thờ Đức Bà, tòa nhà UBND TP, Bưu điện Trung tâm... Nằm bên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam. Với ưu thế tự nhiên của mình, thành phố đã phát triển những loại hình du lịch đặc thù như du thuyền, khám phá hang động, leo núi... thu hút sự tham gia của một lượng lớn du khách quốc tế. Thành phố Hội An (Quảng Nam) gắn liền với Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, không chỉ được biết đến với vẻ đẹp kiến trúc mà còn níu chân du khách bằng những nét văn hóa độc đáo cùng nhiều món ăn ngon "quên lối về". Thành phố cũng sở hữu những thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn như biển Cửa Đại và đảo Cù Lao Chàm. Vẻ đẹp của Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) đã đi vào tâm thức người Việt với nét thơ mộng của sông Hương, núi Ngự cùng sự trầm mặc, hoài cổ hình thành từ một quần thể di tích đồ sộ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Những điểm đến không thể bỏ qua ở thành phố này là Tử Cấm Thành, các lăng tẩm vua Nguyễn, chùa Thiên Mụ... Một trong những lý do khiến Đà Nẵng được mệnh danh "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" là vẻ đẹp khó cưỡng của thành phố này. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn... thành phố còn được biến đến với những công trình hiện đại độc đáo, tiêu biểu là cầu Rồng trên sông Hàn. Nằm trên cao nguyên Langbiang lộng gió, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từng được người Pháp mệnh danh là "tiểu Paris" với bốn mùa tươi mát cùng vô số công trình kiến trúc phong cách Pháp mỹ lệ nằm giữa khung cảnh đồi núi điệp trùng và những rừng thông xanh bạt ngàn. Được bao bọc bởi những bãi biển tuyệt đẹp, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là thành phố du lịch biển số một của khu vực miền Nam. Ngoài các bãi biển, thành phố cũng có nhiều thắng cảnh hấp dẫn khác như tượng Chúa Kitô cao nhất châu Á, ngọn hải đăng trăm tuổi, miếu Hòn Bà... Là thành phố biển nổi tiếng nhất khu vực Nam Trung Bộ, Nha Trang (Khánh Hòa) sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Thành phố này cũng được biết đến với các di tích lịch sử độc đáo như tháp Chăm Po Nagar, biệt điện Bảo Đại, nhà thờ Núi... Đây cũng là nơi có Bảo tàng Hải dương học lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Một thành phố biển khác ở Nam Trung Bộ nằm trong nhóm thành phố đẹp nhất Việt Nam là Phan Thiết (Bình Thuận). Không chỉ sở hữu những bãi biển trứ danh ở Mũi Né, thành phố này còn có nhiều thắng cảnh hấp dẫn khác như các đồi cát bay, tháp Chăm Po Sah Inư...

