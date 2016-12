Đeo nhẫn Tỳ Hưu ngón nào, lộc lá tung bay tiền đè chết người?

Không phải tự nhiên mà mặt nhẫn tỳ hưu được coi là bảo bối cho những người sở hữu. Không kể những sản phẩm nhẫn vàng, bạc thông thường, chỉ xét đến mặt nhẫn làm từ đá quý thì công dụng của tỳ hưu vẫn hơn hẳn, các loại mặt đá chỉ có tác dụng đến sức khỏe của con người, tùy từng loại đá mà có thêm những tác dụng khác như đem lại may mắn về tình duyên, tuy nhiên, đối với loại mặt nhẫn tỳ hưu thì dù làm bằng chất liệu gì thì ngoài tác dụng của viên đá quý làm nên nhẫn tỳ hưu thì mặt nhẫn tỳ hưu còn có tác dụng lớn trong việc đem lại may mắn về tài lộc cho con người.

Tỳ hưu được biết đến là con vật linh thiêng nhất trong các loại linh vật phong thủy đặc biệt là về tài lộc, khi mang theo bên mình mặt nhẫn tỳ hưu, không chỉ được nhẫn tỳ hưu đem lại về tài lộc mà tỳ hưu còn có tác dụng trừ tà, hóa giải ngũ hành đại sát, bởi vậy giúp có người tránh được những tai nạn bất ngờ, những điềm xấu. Đem tỳ hưu bên cạnh luôn được bảo vệ bình an và gặp thuận lợi trong mọi công việc.

Có rất nhiều người sau khi đã lựa chọn cho mình chiếc nhẫn tỳ hưu nhưng băn khoăn không biết cách đeo nhẫn tỳ hưu ở ngón tay nào phù hợp nhất?

Đeo nhẫn tỳ hưu ngón cái : thể hiện cho sức mạnh, sự tham vọng, bởi vậy, nhẫn tỳ hưu với các chất liệu đá mang lại cảm giác khỏe khoắn, quyền quý, cao sang, đặc biệt phù hợp với nam giới và những người phụ nữ mạnh mẽ.

Bạn thường có thói quen chỉ ngón trỏ vào đối phương, bởi vậy mà khi đeo nhẫn ở ngón trỏ cũng là ngón thể hiện quyền lực, đeo nhẫn tỳ hưu ngón trỏ cũng rất phù hợp để tạo nên phong thái của bạn, khiến người khác kính trọng và nể phục.

Đeo nhẫn tỳ hưu ở ngón giữa cũng rất tốt vì nó mang lại nhiều điều may mắn cho bản thân mình, giúp bạn đạt được thành công trong công danh, sự nghiệp, thực sự chiêu tài, phát lộc.

Đối với ngón áp út và ngón út, chủ yếu thể hiện tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè thiêng liêng, nên khi đeo nhẫn tỳ hưu mang lại cảm giác không hài hòa.

Tuy nhiên, khi đeo nhẫn tỳ hưu, điều tối kỵ là sờ tay hoặc để người khác sờ tay vào miệng, lưỡi, răng của tỳ hưu sẽ giảm tác dụng của nhẫn tỳ hưu. Vì vậy, bạn nên đeo nhẫn vào ngón tay trỏ hay ngón giữa sẽ phát huy tác dụng của nhẫn tỳ hưu một cách tốt nhất.

Nhẫn tỳ hưu có ý nghĩa gì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết, nhưng để biết cách lựa chọn và đeo nhẫn tỳ hưu phù hợp nhất cũng đòi hỏi phải am hiểu một số kiến thức về phong thủy. Hi vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn lựa chọn và sử dụng nhẫn tỳ hưu tốt nhất, mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc trong cuộc sống.

