Để vật phẩm phong thủy dân gian này trong nhà tiền đè chết người

Phong thủy nhà ở luôn là mối quan tâm của các gia đình. Lựa chọn cách trang trí, vật phẩm hợp vận mệnh sẽ mang lại những điều lành, tránh dữ cho gia chủ. Ngoài ra, những vật phẩm phong thủy còn mang ý nghĩa cát tường, may mắn, tài lộc cho gia đình. Vậy nên lựa chọn vật phẩm phong thủy nào cho căn nhà của bạn? Những vật phẩm phong thủy cát tường nào sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn?

Phòng khách là nơi dừng khí và tiếp nhận các dòng khí xấu hoặc tốt đi vào nhà. Vì vậy, những vật phẩm phong thủy này sẽ có tác dụng tốt nhất khi bạn đặt tại phòng khách nhà mình.

Con cóc ngậm tiền xu

Đây là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài tốt nhất mang lại điềm lành cho gia chủ. Trên lưng cóc có những nốt sần (đặc biệt được gọi là chùm sao Đại Hùng), cóc ngồi trên giá tài lộc, miệng ngậm một đồng xu và hai bên sườn đeo hai xâu tiền cổ.

Khi trưng bày vật phẩm, gia chủ nên lưu ý, cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cóc hướng vào phía bên trong nhà, hướng vào bàn thờ ông địa để mang tài lộc "nhảy" vào nhà.

Vận tài đồng tử

Vận tài đồng tử (tượng đứa trẻ mang lại tài lộc) được xem là tiểu thần của quan Công (tức thần Tài). Đây cũng là một vật phẩm mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đặc biệt đối với những gia đình kinh doanh không được may mắn, nếu đặt Vận tài đồng tử trong nhà sẽ giúp vận chuyển sự may mắn, tài lộc, sự sung túc đến cho gia đình.

Vận tài đồng tử còn có ý nghĩa cho lời chúc vừa có con trai nối dõi vừa được hưởng lộc phát tài.

Rồng

Nếu trong nhà có trang trí tượng hình rồng sẽ mang đến nguồn sinh khí mạnh mẽ đến với gia đình. Rồng là con vật linh thiêng, đại diện cho sức mạnh và quyền uy của vũ trụ. Vì thế, nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Long quy