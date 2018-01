Đây chính là con giáp được thần linh phù hộ thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống lương thưởng đều tăng vô cùng may mắn và hạnh phúc trong năm 2018.

Tuổi Tỵ năm 2018 là năm dành cho những bạn cầm tinh con rắn

Tử vi năm 2018, sẽ không quá lời chút nào khi nói rằng năm 2018 là năm dành cho những bạn cầm tinh con rắn. Nếu con giáp này còn chưa thực sự hài lòng với chuyện tình cảm chưa biết được gọi tên là gì trong năm vừa qua thì năm mới này sẽ là lời khẳng định chắc nịch cho mối quan hệ mà bạn bỏ công sức vun dưỡng bấy lâu nay.

Tình duyên

Chuyện tình yêu đầy thi vị và ngọt ngào của con giáp này sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn đưa tuổi Tỵ gặt hái được thêm nhiều thành công khác trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Có thể nói người ấy chính là quý nhân mang lại cho bạn những điều may mắn và nguồn năng lượng tích cực để bạn có thêm sức mạnh mà sải cánh bay cao, bay xa hơn nữa. Tuổi Tỵ hãy tận hưởng những phút giây cực kì hạnh phúc này vì bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Ảnh minh họa. Công danh, sự nghiệp và tiền tài:



Sự chiếu sáng rực rỡ của bốn vì sao Tử Vi, Long Đức, Hồng Loan và Lộc Huân đem đến cho tuổi Tỵ những vận may giá trị. Nhờ thế, năm Mậu Tuất hứa hẹn đem đến cho tuổi Tỵ những may mắn trong sự nghiệp, chuyện tình cảm...

Năm này, sao Tử Vi giúp cho bạn có cơ hội phát huy trọn vẹn khả năng, thế mạnh của mình và có được sự ghi nhận của đồng nghiệp cũng như cấp trên, lương thưởng đều được cải thiện. Thêm vào đó, sao Lộc Huân là biểu tượng của sự thành công, sự "nâng tầm" tên tuổi, trong khi Long Đức tăng cường sức mạnh cho bạn, giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Dưới rất nhiều sự hẫu thuẫn này, bạn có thể xử lý mọi khó khăn với sự giúp sức của mọi người. Hồng Loan là dấu hiệu của sự may mắn với các mối quan hệ với người khác giới, thế nên, người tuổi Tỵ độc thân rất có cơ hội tìm kiếm bạn hữu, đồng nghiệp...

Tuy nhiên, không hẳn tuổi Tỵ có một năm chẳng cần phải lo nghĩ gì. Tác động của vì sao Bạo Bại sẽ dẫn tới những tình huống bất ngờ, có thể khiến bạn trở tay không kịp. Thế nên, đừng chủ quan "ngủ quên trên chiến thắng", thay vì thế, cần phải có sự tỉnh táo cần thiết để ngăn trừ những tai nạn, rắc rối có thể xảy ra khi bạn không lường tới. Năm này bạn được nhắc nhở về việc không nên gây "khẩu nghiệp", cần phải hạn chế nói những điều vô nghĩa, hãy "nói ít làm nhiều".

Với người làm kinh doanh, năm Mậu Tuất cho bạn rất nhiều cơ hội để giới thiệu, quảng bá công ty của mình, từ đó có thêm khách hàng và thu nhập, tuy nhiên nên tiếp xúc trực tiếp với đối tác thay vì thông qua môi giới, bởi bạn sẽ dễ mất mối làm ăn. Đừng ngại ngần thay đổi hướng đi, đổi mới mặt hàng, tăng cường sáng kiến để bắt kịp sự chuyển động của thị trường, bạn sẽ có được thành công tương xứng. Tuy nhiên, sao Vong Thần có thể tác động tới bạn, khiến cho năm này bạn dễ mắc sai lầm trong đầu tư, kinh doanh, khiến cho việc làm ăn gặp trở ngại. Cần thận trọng trong đầu tư, không nên nghe theo những lời "đường mật" của những kẻ xấu. Ngoài ra, bạn nên biết lượng sức mình, không nên đuổi theo những cái đích quá xa vời, cần phải học cách hài lòng với những gì mà mình có được.

Với người làm công sở, năm này, bạn được sự quý mến, hỗ trợ của cấp trên, nhờ vậy đường công danh của bạn thăng tiến tốt đẹp. Tuy nhiên, không thể chắc chắn được rằng mọi thứ sẽ "xuôi chèo mát mái" trong cả năm, nhất là khi sao Bạo Bại chiếu tới, khiến bạn rơi vào cảnh "thăng trầm". Trong lúc khó khăn, đừng nên hoảng loạn, hãy đối diện với mọi tình huống bằng tính cách điềm tĩnh, vững vàng để tìm hướng xử lý.

Với người muốn chuyển việc, đây là năm tốt và thuận lợi, hãy dũng cảm có hướng đi cho mình.

Nên mặc gì hợp phong thủy

Người tuổi Tỵ sinh vào năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Vào năm 2018 do tác động của trường khí trong năm mà người tuổi Tỵ dễ tin người, hay phân tích phán đoán sự vật hiện tượng theo cảm tính, đó cũng là lý do làm tâm tư tình cảm của bạn không được tốt trong năm. Có nghĩa là, tâm tư của bạn thay đổi thất thường, vui buồn khó lường, do đó mà cũng dễ mệt mỏi cáu gắt, ảnh hưởng xấu đến công việc, xử lý vấn đề không nhanh nhạy như trước, nhất là chuyện tình cảm. Vì thế, khi buồn chán mệt mỏi tốt nhất không nên làm hay quyết định những việc hệ trọng, cũng như ca thán chỉ trích mọi người. Nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi hay phá tan tâm lý cũng như môi trường u ám xung quanh.

+ Màu sắc may mắn: Màu ghi, hồng, xanh lá.

+ Con số may mắn: 2, 7.