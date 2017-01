Đầu xuân phơi phới, con giáp nào ra ngõ là có tiền?

Trong 12 con giáp năm 2017, 3 tuổi có tên dưới đây sẽ vô cùng may mắn, luôn nhận được “lộc trời cho” và liên tiếp gặp may trong năm mới.

Vận may luôn là thứ khó dò nhất, nhưng lại thần kì vô cùng, có thể chuyển nguy thành an, đem cuộc sống xui xẻo kéo lên khỏi vực thẳm, đem kẻ nghèo mạt thành phú ông bạc tỉ. Nhưng mặc kệ vận may tốt như thế nào thì bạn cũng cần làm việc thì vận may mới có thể phát huy. Xem tử vi phía dưới đây để biết trong 12 con giáp năm 2017, những tuổi nào được thần may mắn ưu ái nửa đầu năm Đinh Dậu này nhé.

Tuổi Tỵ – Thần Tài gõ cửa

Trong 12 con giáp, những ai cầm tinh con Rắn có thể sống vô tư, vô lo vô nghĩ về chuyện tiền bạc trong năm 2017 này. Có thể trút được bao phiền muộn về vấn đề tiền bạc trong năm nay, vì vậy mà năm 2017 được cho là một năm khá thoải mái đối với những bạn tuổi Tỵ.

Đầu xuân phơi phới đầu năm mới cặp đôi Tỵ Thân sẽ gặp nhiều may mắn. Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất kỳ lúc nào trong năm. Hãy chuẩn bị để đón nhận niềm vui suốt một năm. Ngoài ra, các công việc, dự định, kế hoạch của bạn đều thực hiện được trong năm tới nhờ khả năng tài chính dư giả.



Bạn có thể được thăng quan tiến chức, và có được một sự thu nhập khá cao trong năm nay.

Tuổi Thân

Vận mệnh cuối năm 2016 của người con giáp này có nhiều biến động, việc tốt việc xấu đều xảy đến đan xen trong nửa đầu năm và mọi chuyện thay đổi nhanh chóng mặt. Đặc biệt tháng 11 sẽ gặp vận may lớn về tiền bạc.

Cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017 chuyện hôn nhân đại sự của người tuổi Thân cũng rất thuận lợi và dễ dàng, công danh sự nghiệp nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên cũng được thăng chức tăng lương, hợp tác kinh doanh chẳng phải lo nghĩ nhiều. Cứ thẳng thắn, thật thà, trung thực, phát huy tốt sở trường của bạn thân, suốt 12 tháng của năm 2017, họ dễ dàng gặp được người sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời, nếu gắn bó với nhau sẽ hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi.

Tuổi Dậu

Năm 2016 đã là một năm đầy vất vả, năm 2017 sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với họ. Đây sẽ là năm có nhiều bước tiến mới mẻ với người tuổi Dậu. Họ sẽ cơ hội được thăng quan tiến chức, được sếp trọng dụng, cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo của mình.

Họ cần kiên định hơn, may mắn sẽ giúp sức bạn ở mọi chuyện. Chuyện tiền bạc cũng rất dồi dào. Đây sẽ là năm họ có thể tha hồ mua sắm, không lo âu gì.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)