Đau lòng những vụ mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh

Thế giới từng ghi nhận một số trường hợp mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh. Theo các chuyên gia tâm lý, những người mẹ bị trầm cảm sau khi sinh con là một chứng rối loạn tâm thần và bạo lực gia đình là một phần nguyên nhân khiến họ giết chính con cái của mình. Andrea Yates là một trong số những người mẹ trầm cảm sau sinh giết con gây rúng động dư luận. Vào ngày 20/6/2001, bà Yates sống ở ngoại ô Houston (Mỹ), đã gọi điện cho chồng và cảnh sát nói rằng bản thân đã dìm chết 5 người con từ 6 tháng đến 7 tuổi. Khi cảnh sát đến nhà riêng của bà Yates, họ tìm thấy thi thể 4 đứa trẻ vẫn còn ướt nằm trên giường, phủ một tấm chăn. Khi ấy, Andrea Yates bị bắt giữ và truy tố với tội danh giết người. Trước sự việc đau lòng này, chồng bà, Russel Yates, kỹ sư máy tính của NASA, cho hay vợ ông bị suy nhược thần kinh, trầm cảm sau khi sinh hai đứa con thứ 4 và thứ 5 ngoài ra còn vì cha bà vừa mất. Thậm chí, bà từng cố tự tử sau một lần mang thai. Theo ông Russel, vợ ông là bà Yates đang dùng một số loại thuốc cho chứng trầm cảm sau sinh. Cảnh sát cũng xác nhận người mẹ giết 5 con này đã dùng thuốc giảm trầm cảm sau sinh. Vào tháng 11/2014, một phụ nữ 35 tuổi treo cổ tự vẫn sau khi giết chết người con trai mới 1 tuổi tại nhà riêng ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Em gái của người phụ nữ này đã phát hiện ra vụ việc và nhanh chóng gọi cấp cứu đưa 2 mẹ con vào bệnh viện. Tuy nhiên, bé trai tử vong sau đó. Khi tiến hành điều tra hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy ghi chữ “xin lỗi” được đặt bên cạnh người cậu con trai. Theo thông tin từ phía cảnh sát, người phụ nữ này sống cùng với chồng và con trai. Chồng cô ta đã rời khỏi nhà để đi làm vào thời điểm xảy ra vụ việc. Người em gái cho hay gần đây chị cô bị trầm cảm và lo âu. Đây được cho là lý do khiến bà mẹ này giết con trai 1 tuổi rồi tự sát. Năm 2012, Natasha Sultan, 21 tuổi ở Anh, bị trầm cảm sau sinh đã giết hại cô con gái 6 tuần tuổi Amelia-Lilly. Chị rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh và không thể ngủ được do con thường xuyên quấy khóc. Natasha đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không uống đủ liều thuốc được kê đơn. Bởi vì quá căng thẳng và áp lực sau nhiều đêm không ngủ vì trông con, Natasha đã không kiềm chế được bản thân nên ra tay giết hại con mình. Do thành khẩn nhận tội và việc người mẹ này không cố tình giết con mình mà do bị ảnh hưởng tâm lý nên tòa án tuyên án Natasha Sultan không phải ngồi tù. Thay vào đó, cô bị quản thúc, giám sát trong suốt 3 năm và không được tham gia vào bất cứ hoạt động gì có liên quan tới trẻ em sau này.

