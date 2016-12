Đặt tên 4 chữ cho con “vừa đẹp vừa hiếm” năm 2017

Trước đây, tên 4 chữ khi đặt cho con gái thường theo cấu trúc " Họ + Tên đệm 1 + Tên đệm 2 + Tên" và tên đệm thứ nhất thường là chữ "Thị". Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cách chọn tên đệm thứ nhất cho các bé rất phong phú. Tham khảo những tên đệm thứ nhất cho tên 4 chữ dành đặt tên cho con gái và gợi ý kết hợp vừa lạ vừa đẹp cho tên bé:



1. Phương: tốt, đẹp hoặc thơm ngát, mùi thơm của cỏ hoa. Chữ "Phương" trong tên của con gái thể hiện sự nữ tính, xinh đẹp và tinh tế:

Phương Bảo Hân: cô gái xinh đẹp vui vẻ, ai cũng yêu quý Phương Nhã Đan: cô gái xinh đẹp, nhã nhặn, chân thành Phương Mỹ Anh: cô gái xinh đẹp, lanh lợi, ưu tú 2. Ngọc: viên ngọc. Tên con gái đệm chữ "Ngọc" rất hợp đi kèm với những từ liên quan đến ánh sáng, sự quý giá, rực rỡ, chẳng hạn như:

Ngọc Minh Khuê: ngôi sao sáng biểu tượng cho tri thức trên bầu trời

Ngọc Châu Anh: con là châu báu, tinh anh hội tụ

Ngọc Tường Lam: viên ngọc xanh mang điềm lành

Ngọc Tâm Đan: tấm lòng chân thành, sắt son, quý giá như ngọc

Ngọc Anh Sa: hạt muối lấp lánh như hạt ngọc

3. Cát: điều phúc, điều tốt lành. Con gái trong tên có đệm chữ "Cát" hàm ý cuộc đời sẽ được đảm bảo luôn có vận tốt đi theo:

Cát Yên An: mong con cả đời bình an, hưởng phúc

Cát Tường Vy: đóa tường vy xinh đẹp mang điềm may mắn

Cát Hải Đường: con mang phú quý đầy nhà

Cát Nhã Phương: chỉ cần con sống mộc mạc, chân phương, hưởng thái bình

Cát Vy Anh: cô gái ưu tú, đường đời tốt lành, suôn sẻ

4. Kiều: người con gái xinh đẹp, uyển chuyển, thướt tha

Kiều Hải Ngân: vẻ đẹp của biển bạc thơ mộng

Kiều Vân Giang: Dòng sông mây xinh đẹp

Kiều Hương Giang: Dòng sông xinh đẹp tỏa hương

Kiều Nguyệt Anh: Cô gái xinh đẹp, rực rỡ như ánh trăng

Kiều Thanh Tú: cô gái mang vẻ đẹp mảnh mai, thanh thoát

5. Kim: tiền, vàng. Con gái có đệm tên "Kim" nhất định là bảo bối quý giá được bố mẹ hết sức nâng niu:

Kim Gia Hân: con gái "vàng" là niềm vui của cả gia đình

Kim Thiên Ý: cô con gái quý giá là do trời cho bố mẹ

Kim Bảo An: Con gái "vàng" của bố mẹ, mong con luôn bình an

Kim Mỹ Phương: Cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền dịu

Kim Ánh Dương: Con gái rực rỡ tỏa sáng như tia nắng mặt trời

6. Diệp: lá cây. Đặt cho con chữ "Diệp" trong tên là gửi gắm ước nguyện con luôn có sức sống tràn đầy, tươi xanh như cây lá. Theo sau chữ "Diệp" là những chữ liên quan đến thiên nhiên, cỏ cây sẽ rất phù hợp, chẳng hạn như:

Diệp Thảo Nguyên: đồng cỏ bạt ngàn

Diệp Thảo Chi: lá cỏ non

Diệp Chi Mai: lá trên cành mai

Diệp Hạ Lam: lá cây mùa hạ xanh tươi

Diệp Hạ Vũ: lá cây tắm đẫm mưa mùa hạ

7. Nhã: thanh nhã, đẹp đẽ, cao thượng

Nhã Uyên Vân: cô gái học rộng, hiểu biết

Nhã Anh Thư: cô gái chăm học, ưu tú

Nhã Cát Tiên: cô gái mang vẻ đẹp hiền dịu, thanh nhã

Nhã Quỳnh Mai: vẻ đẹp tao nhã của cây quỳnh cành mai

Nhã Tú Vi: cô gái xinh đẹp, dịu dàng

8. Thục: trong trẻo, hiền lành

Thục Bảo Quyên: người con gái hiền lành, đoan trang

Thục Quỳnh Nhi: bông quỳnh trắng muốt đẹp dịu dàng, êm ái

Thục Thùy Hân: cô gái thùy mị, linh hoạt, vui tươi

Thục Hạnh Duyên: cô gái duyên dáng, đức hạnh, nết na

Thục Đoan Trang: cô gái luôn cư xử đúng mực, dịu dàng

9. Tường: điềm lành

Tường Bảo Lan: loài lan quý

Tường Thảo Chi: cành cỏ thơm

Tường Lan Vy: cây lan nhỏ mang điềm may mắn

Tường Trâm Anh: cô gái xuất thân từ dòng dõi cao quý

Tường Lam Cúc: bông cúc xanh

10. Bảo: quý giá

Bảo Anh Thư: cô gái trí tuệ, hiểu biết

Bảo Tâm An: giữ tâm luôn thanh nhàn, không chút ưu phiền con nhé!

Bảo An Nhiên: mong "bảo bối" của bố mẹ sống cuộc đời tự do, bình an

Bảo Minh Châu: viên ngọc sáng quý giá

Bảo Khánh Hân: con mang niềm vui đến cho mọi người

