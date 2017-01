Đặt cây này trên bàn thờ ngày Tết, tài lộc ùn ùn kéo đến

Cố tìm được loại cây đặt trên ban thờ này giúp tài lộc, may mắn ùn ùn kéo đến trong năm mới - hãy biết để rước vận đỏ vào nhà.

Cây bạch mã hoàng tử

Cây hấp dẫn ngay từ tên gọi “Bạch mã hoàng tử”, không ít người tìm mua một chậu bạch mã hoàng tử vì tò mò về tên gọi. Đây là loại cây đặt trên bàn thờ dễ chăm sóc và có sắc xanh quanh năm. Màu xanh của cây trang nhã mà không kém phần cuốn hút và hấp dẫn. Thân cây trắng như một con ngựa trắng điểm những chiếc lá xanh bên trái khiến người yêu cây phải trầm trồ khen ngợi và đặt trong một không gian mà bản thân yêu thích nhất.

Bạch mã hoàng tử được xem là loại cây biểu tượng cho sự ngay thẳng, quang minh chính đại trong con người. Cây được cho là thích hợp hơn với những người mạng mộc và mạng hỏa.

Cây phất dụ xanh phát tài

Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài, trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Cây phất dụ không nên trồng trong nhà vì lá loài cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm Các loại hoa dễ trồng trong chậu có thể tự chăm sóc tại nhà.

Phất dụ có trên 20 loài, mỗi loài tượng trưng cho một sự may mắn, tài lộc riêng. Khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà – vì khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Và lưu ý chỉ nên trồng một chậu nhỏ vì nếu trồng cây quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Hoa cúc mang bình an

Hoa cúc có tác dụng ổn định phúc khí trong nhà. Trồng những chậu hoa cúc nhỏ hoặc đơn giản là cắm một bình hoa cúc trong nhà, đặt chúng ở nơi có nhiều ánh sáng để tăng thêm sự may mắn, rực rỡ. Nguồn năng lượng mà hoa cúc đem lại cho cuộc sống của gia chủ cũng như ngôi nhà chính là sự bình an, cân bằng trong mọi việc và may mắn.

Cây vạn lộc

Theo tên gọi, vạn lộc sẽ là loại cây cảnh mang lại cho gia chủ vô vàn tài lộc. Cây có màu sặc sỡ như đỏ, cam, hồng,… với viền lá màu xanh.

Lá cây dày, bóng, nổi gân, mọc thẳng đứng, tán phủ tròn. Từ tên gọi, hình dáng cho đến màu sắc của cây đều vô cùng bắt mắt và tràn đầy năng lượng. Vì thế nên vạn lộc rất sang trọng và có ý nghĩa tốt trong phong thủy.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc)