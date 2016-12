Đàn bà tuổi gì coi chừng đen đủ đường trong tháng 1/2017?

Theo quan điểm của tác giả Lý Đông Minh đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), bước sang 2017, cửu tinh sẽ thay đổi vị trí, vận thế của mọi người cũng thay đổi theo. Ai nên chú ý điều chỉnh phong thủy năm 2017?

Năm 2017, sao Ngũ Hoàng đại sát, sao chủ thị phi, tai bay vạ gió sẽ tọa hướng chính Nam tức cung Ly, có ảnh hưởng lớn đến bản thân và gia đình. Mọi người trong nhà thường xuyên ốm đau. Gia đình thường bất hòa. Sự nghiệp bất lợi, có nguy cơ phá tài, thậm chí dính họa huyết quang.

Sao Ngũ Hoàng là đại hung thần lớn nhất trong cửu tinh. Chính vì thế không được động thổ tại hướng này. Thậm chí bàn ăn, phòng làm việc, phòng ngủ cũng cần phải tránh chọn vào vị trí này bởi dễ chiêu hung thần. Nếu năm ngoái hướng này là cát vị đối với người nào thì năm nay cần phải chú ý.

Ảnh minh họa. Vậy trong năm 2017, con giáp gì dễ phạm phong thủy, vận hung tai họa không ngớt? Năm 2017 có tuổi Mão xung Thái Tuế, tuổi Dậu hình Thái Tuế, tuổi Tuất hại Thái Tuế và tuổi Tý phá Thái Tuế vì thế những con giáp này cần phải hết sức thận trọng đặc biệt là tuổi Mão.



Tuổi Mão

Đại diện là hướng Đông Mộc khí mà Thái Tuế phía Tây Kim khí. Hai bên tương chiến kịch liệt rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu tuổi Mão có phòng ở hoặc phòng làm việc tốt nhất nên cần xem lại phong thủy, thông qua việc điều chỉnh phong thủy để thay đổi và hỗ trợ vận khí lưu niên.

Bởi vì trong một ngày thời gian làm việc ở văn phòng và thời gian ở nhà là nhiều nhất, nên hai vị trí này sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với vận thế của bạn. Năm 2017 Thái Tuế tọa ở hướng Tây, những ai phạm Thái Tuế nên tránh hướng này ra.

Tuổi Ngọ

Năm 2017, người tuổi Ngọ sẽ gặp phải "thập ác đại bại", có tài có chí nhưng không được phát huy. Tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng dễ ra đi như cát bụi. Nhất là vào những ngày của đầu năm mới con giáp này sẽ gặp rất nhiều điều rắc rối, chuyện may mắn kéo đến ùn ùn, vì thế tiền của cứ đội nón ra đi.

Một tháng không mấy tốt đẹp về tài vận mà chuyện tình cảm cũng không được hòa hợp cho lắm do tuổi Ngọ khá cố chấp. Tuổi Ngọ nên tham gia nhiều vào các việc hỷ sự như đám cưới, ăn mừng… xây dựng tốt bầu không khí trong gia đình và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Về sức khỏe, tuổi Ngọ cũng gặp không ít bệnh tật và dễ bị trầm cảm phải cẩn thận đề phòng.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi luôn có vận may khiến người khác phải ghen tỵ. Người khác thường thấy tuổi Hợi chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, lười làm nhưng không bao giờ thấy họ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, hết tiền. Lý do là do vận quý nhân của họ mạnh. Tuy nhiên, trong năm mới, năm Đinh Dậu, người tuổi Hợi cần phải đặc biệt cẩn thận để tránh gặp xui xẻo.

Năm 2017, người tuổi Hợi thường có những suy nghĩ, hành động tiêu cực vì thế dễ dẫn đến mắc phải sai lầm. Những rắc rối trong tình cảm sẽ khiến họ bị phân tâm trong công việc. Mọi chuyện không được như ý muốn khiến người tuổi Dậu nhanh chán nản.

Năm sau, các khoản thu nhập thêm của tuổi Hợi cũng kém hơn các năm trước. Để tránh thất thoát tiền, họ nên hạn chế đầu tư lớn, các giao dịch tài chính cần thận trọng. Hãy nhớ năm 2017 không phải là năm phát triển của tuổi Hợi nên đừng quá tham vọng hay đặt ra mục tiêu quá cao. Hãy cố gắng giữ mọi việc ở mức độ ổn định là được.

Tháng Giêng chính là khởi đầu cho một năm hay còn được coi chính là bát tự của cả năm. Vì thế, vận thế của tháng Giêng chính là điềm báo hung cát cho vận thế cả năm. Những ai đầu năm vận thế không suôn sẻ cần phải chú ý đến vận thế lưu niên của mình, sắp xếp điều chỉnh lại phong thủy cho phù hợp để tương trợ cho vận thế cả năm của mình.

Theo quan niệm dân gian, tháng Giêng thường là tháng du xuân, ăn chơi, làm những việc cát tường, kỵ làm những việc xui xẻo vì thế tháng Giêng tránh việc khóc than. Những ai qua được tháng Giêng một cách suôn sẻ thuận lợi thì một năm sẽ vô cùng suôn sẻ.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

