Đặc điểm trên gương mặt hé lộ người phụ nữ cả đời có số hưởng

1. Khuôn mày rộng mở

Khoảng cách giữa mắt và lông mày được gọi là cung điền trạch. Nếu cung điền trách rộng mở, không có vết sẹo hay nốt ruồi ác thì phúc khí của người này rất tốt. Đây thường là những người phụ nữ cả đời có số hưởng may mắn sinh trưởng trong một gia đình giàu có, lớn lên nhận được của cải ông bà, cha mẹ để lại. Họ cũng sẽ có cơ duyên kết hôn với những người có quyền lực, có điều kiện tài chính tốt.

Ảnh minh họa.

2. Cằm đầy đặn

Những người phụ nữ sở hữu chiếc chằm tròn đầy thường là những người nhỏ nhẹ, dịu dàng, giao tiếp tốt, tâm tính thiện lương. Đây là những người có vận số rất tốt đến tận cuối đời.Trong gia đình, họ là người vợ đảm đang, chu đáo, vượng phu ích tử và rất được lòng nhà chồng. Có được gia thế vững vàng, kinh tế ổn định, cuộc sống của họ thoải mái, sung túc đến khi về già.

3. Mũi cao và thẳng

Người phụ nữ có mũi cao, thẳng, đầy đặn thường gặp nhiều may mắn, bởi mũi được coi là cung tài bạch, chủ về tài lộc. Họ có khả năng cao sẽ là người thành công trong sự nghiệp và có một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

4. Nhân trung rõ ràng, sâu

Nhân trung rõ ràng, sâu là đặc điểm của những người con hiếu thảo . Thường những đứa con được sinh ra bởi những người phụ nữ này rất thông minh và hiếu thuận với cha mẹ. Nhân trung đẹp cũng là một đặc điểm nói lên việc tương lai người này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ngoài ra, người có nhân trung rõ ràng, sâu cũng dự báo tuổi thọ của họ sau này.

5. Cuống tai to

Những người phụ nữ có cuống tai to thường là những người có tấm lòng vị tha và tính tình của họ luôn ôn hòa, nhã nhặn. Nếu là người chưa lập gia đình thì họ rất may mắn khi gặp được nhiều bạn bè tốt cũng như có sức khỏe dồi dào. Còn nếu họ là người đã ‘yên bề gia thất' thì là mẫu phụ nữ yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt.

6. Mắt to, lòng đen trắng tách bạch, rõ ràng

Nếu khuôn mặt của bạn có đặc điểm là đôi mắt to, lòng đen trắng tách bạch, rõ ràng thì bạn chính là người có số hưởng, phước lành, may mắn. Những người phụ nữ may mắn sở hữu đôi mắt to, lòng đen trắng tách bạch rõ ràng, nhìn có thần thái, cuốn hút người đối diện được cho là quý tướng. Đây cũng là đặc điểm dự báo sau này họ sẽ lấy được chồng giàu có, giỏi giang, có được gia đình hạnh phúc, con cái hòa thuận và yêu thương bố mẹ.