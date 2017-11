Đặc điểm của người có quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đó

Quý nhân phù trợ là những người thường giúp đỡ mình mà không có bất kỳ lý do nào cũng như không cần sự hồi báo. Nếu được quý nhân phù trợ, cuộc đời bạn sẽ suôn sẻ và có phần thuận lợi hơn bình thường. Để biết một người có quý nhân phù trợ hay không, bạn có thể nhìn những đặc điểm sau:

Lòng bàn tay có vòng mộc tinh

Vòng mộc tinh là đường nằm vắt ngang dưới khu vực từ ngón trỏ qua ngón giữa. Những người có vòng mộc tinh thường rất chân thành, sống hòa đồng, được lòng mọi người và biết nắm bắt cơ hội, vận may. Hơn nữa, họ còn đặc biệt may mắn, chuyện gì cũng có thể biến nguy thành an, trong thời điểm khó khăn then chốt đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Bên cạnh đó, đường tình duyên của họ cũng rất tốt. Họ sẽ tìm được một người tài sắc vẹn toàn để bầu bạn.

Bàn tay có đường quý nhân Đường quý nhân hay còn gọi là đường hỏa tinh, chính là đường cong nằm bên trong lòng bàn tay và chạy dọc theo đường sinh mệnh. Những người có đường quý nhân chứng tỏ họ là người hiền lành, lương thiện, có lòng nhân ái, khoan dung. Dù trong cuộc sống họ có gặp khó khăn, vất vả như thé nào đều có quý nhân giúp đỡ. Đường quý nhân bắt đầu từ trên lại vừa rõ, vừa sâu, chứng tỏ bạn là người trọng tình nghĩa. Đường quý nhân xuất hiện ở phía dưới, bắt đầu từ khúc giữa thì bạn là người có chí nhưng dễ nản lòng, không đủ sức để làm điều mình muốn. Còn nếu đường quý nhất bắt đầu từ khúc trên đến khúc dưới thì đó là người có phúc khí, làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.Nếu đường quý nhân đậm, kéo dài đến tận cổ tay thì quý nhân lớn nhất trong cuộc đời bạn chính là cha mẹ. Chỉ ngón cái và ngón trỏ có hoa tay Những người chỉ có ngón trỏ và ngón cái có hoa tay thì chắc chắn họ là những người có tấm lòng rộng lượng, khoan dung, đặc biệt có nhân duyên rất tốt. Họ cũng là người giỏi giao tiếp, vì vậy được lòng nhiều người, có nhiều quý nhân phù trợ. Chỉ có ngón áp út không có hoa tay Nếu trên bàn tay, 4 ngón đều có hoa tay trừ ngón áp út thì chứng tỏ đó là người thanh lịch, khéo ăn khéo nói. Trong công việc, cấp trên có thể nhìn thấy sự cố gắng, chăm chỉ của bạn và sẽ được nâng đỡ đồng thời nhận được sự ủng hộ của cấp dưới. Ngoài ra, càng về già vận thế của người này càng cường thịnh sẽ càng cường thịnh, trên đường đời luôn có rất nhiều quý nhân xuất hiện phù trợ. Tai lớn và dày Những người có vành tai lớn và dái tai dày thường có quý nhân phù trợ, trời sinh phúc khí. Khi gặp đại nạn luôn hóa nguy thành an. Hơn nữa, người có vành tai rộng sẽ rất giỏi giao tiếp, dễ dàng tạo được mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh. Còn những người có dái tai dày lại hưởng nhiều phúc lộc, tính tình trung hậu, biết tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân. Những người này đều trời sinh có tướng làm lãnh đạo, không bao giờ phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc, có thể ung dung an hưởng tuổi già. Đôi mắt nhỏ Người có đôi mắt nhỏ rất cẩn thận và chung thủy trong tình yêu. Bên cạnh đó, họ cũng có lòng khoan dung vô hạn và luôn muốn bao bọc, che chở cho người yêu của mình. Hơn nữa, họ luôn thấu hiểu lòng người, suy nghĩ chu toàn nên được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Má lúm đồng tiền Theo nhân tướng học, những người có má lúm đồng tiền sẽ có tướng phú quý, cuộc sống an nhàn, sung túc, gặp được nhiều may mắn trong đường đời. Hơn nữa, những người này luôn được quý nhân phù trợ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc bền lâu. Rốn vừa sâu vừa rộng Người có tướng rốn vừa sâu vừa rộng thì ắt đó là người thông minh. Nếu rốn hướng lên trên, họ là người có tính cách phóng khoáng, bao dung độ lượng và được nhiều người giúp đỡ. Theo quan niệm nhân gian, rốn là nơi hấp thu thức ăn. Rốn vừa sâu, vừa rộng là những người có hệ tiêu hóa tốt, từ đó, sức khỏe cũng như tinh thần lúc nào cũng khỏe mạnh, minh mẫn. Nốt ruồi ở sau cổ

Nốt ruồi mọc ở chính giữa đằng sau cổ tượng trưng cho việc có điểm tựa. Những người này làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Họ tuy có tiền những không bao giờ tiêu xài phung phí vì có tầm nhìn xa, nắm bắt được thời thế. Trong đường đời, họ luôn gặp được quý nhân phù trợ nên cuộc sống sẽ giàu sang, phú quý.

Nốt ruồi ở vành tai

Nốt ruồi ở vành tai tượng trưng cho tài vận vượng phát. Những người có nốt ruồi ở vị trí này rất giỏi kiếm tiền cũng như giữ tiền. Ngoài ra, vận quý nhân của họ cũng rất tốt, khi gặp khó khăn luôn có người tương trợ.