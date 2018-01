Con giáp tránh họa thị phi lại tự làm khổ mình trong năm 2018

Năm Mậu Tuất 2018 có nhiều điều bất ngờ dành cho 12 con giáp, trong đó không tránh khỏi những con giáp không may phạm Thái Tuế.



Vậy bạn đã biết những tai ách mà con giáp phạm Thái Tuế 2018 có thể phạm phải hay chưa?

Ảnh minh họa.

Tuổi Mùi: Kiếp Thái Tuế

Sửu Mùi Tuất tam hình nên năm 2018 vận trình của tuổi Mùi sẽ gặp bán tam hình, dễ phạm họa tiểu nhân, dễ chiêu phải thị phi, gặp khó khăn thường rơi vào thế bế tắc. Tuổi Mùi cần phải ghi nhớ, cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói và hành động của mình tránh mạo phạm người khác mà gây thù chuốc, mệt mỏi mà thành quả không được như mong đợi.

Tuổi Mùi mặc gì để may mắn:

Người tuổi Mùi sinh vào năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Do tác động của trường khí trong năm nên người tuổi Mùi có mong muốn thành công khá mãnh liệt. Do vậy trước khi làm việc gì quan trọng trong năm 2018 này, cần lên kế hoạch tỉ mỉ, phân tích ưu nhược điểm và cẩn thận tiến hành, mới có thể đạt được kết quả như ý muốn. Do tâm lý hiếu thắng lên cao, lại không thích bị dây dưa nên bạn luôn có mong muốn thay đổi, cải biến điều gì đó. Sáng tạo, đổi mới là khẩu hiệu chính của bạn trong năm.

+ Màu sắc may mắn: Tím, cam, bạc.

+ Con số may mắn: 0, 7.

Tuổi Sửu: Hình Thái Tuế

Năm 2018 Sửu Mùi Tuất tam hình, Sửu và Tuất là bán tam hình vì thế tuổi Sửu cần thận trọng vì rất dễ bị phạt, dễ phạm họa huyết quang, tai họa từ trên trời rơi xuống.

Các bạn tuổi Sửu sẽ có một năm tương đối khó khăn, mưu sự khó thành, dễ chiêu thị phi, tai họa. Đặc biệt là vào những tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, vận trình rất kém cần đặc biệt chú ý, làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ cũng nên thận trọng.

Tuổi Sửu nên mặc gì để may mắn

Tuổi Sửu sinh vào năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Người tuổi Sửu sang năm 2018 sẽ cảm nhận được những thay đổi tích cực của bản thân. Năm nay với bạn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chậm rãi, dù bận rộn đến đâu bạn cũng tạo ra niềm vui trong công việc, không để bản thân bị lao lực. Dù vậy cũng đừng nên ham vui mà quên mất mục tiêu phấn đấu của mình.

+ Màu sắc may mắn: Vàng, kem, bạc.

+ Con số may mắn :2, 7.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có vận trình tháng 1/2018 có nhiều biến động, cần cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh bị vạ miệng. Tháng này đòi hỏi luôn giữ tinh thần tỉnh táo, lạc quan mới có thể bình yên vượt qua tháng.

Tiến trình công việc không thuận lợi, đầu tháng rảnh rang, giữa tháng khối lượng công việc tăng lên, kèm theo đó là áp lực tứ phía. Mức độ cạnh tranh tại nơi làm việc ngày càng lớn, nếu bạn không chịu tìm tòi và áp dụng kiến thức, tư duy mới, e rằng sẽ bị tụt hậu, không thể cạnh tranh với tầng lớp trẻ tuổi hơn.

Phương diện tình cảm xuất hiện trục trặc. Đôi bên hiểu nhầm, hoài nghi, cãi vã liên miên. Vợ chồng nên kiềm chế cảm xúc kẻo năm mới đã cơm không lành, canh chẳng ngọt, ảnh hưởng không khí cả gia đình.

Tài lộc kém sắc, áp lực tài chính tăng mạnh, có hiện tượng phá tài, chủ yếu là do bị lừa gạt. Thời gian này, bản mệnh đừng vội tin lời ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay tiền hoặc dồn tiền đầu tư kẻo sẽ trắng tay.

Tuổi Thân nên mặc gì để may mắn

Người tuổi Thân sinh vào năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Người tuổi Thân năm nay không muốn người khác can dự vào việc của mình, mong muốn tự lực cánh sinh, tự làm nên nghiệp lớn. Nhất là khi có áp lực từ cấp trên hay người hơn tuổi, sẽ làm bạn tỏ ra khó chịu và có phản ứng lại. Mặt khác do nhận tác động của trường khí trong năm, bạn có xu hướng “có mới nới cũ” khá rõ rệt, làm gì cũng tỏ ra nhiệt tình được chốc lát, rồi sau đấy bỏ bẵng không quan tâm, làm cho nhiều người thất vọng.

+ Màu sắc may mắn: Đen, xám, vàng.

+ Con số may mắn: 4, 6.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!