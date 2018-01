Con giáp ra ngõ là có tiền trong 3 năm tới

Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì vào lúc may mắn tìm đến hãy phát huy hết khả năng để làm giàu cho bản thân và tạo dựng một cơ ngơi vững chắc, làm tiền đề để phát triển sự nghiệp sau này. Trong 3 năm tới đây, tài vận của con giáp này sẽ có đột biến, cụ thể sau mỗi một năm thì lại tăng mạnh hơn năm trước, và tất cả đều bắt đầu từ năm sau. Cùng xem đó là con giáp may mắn nào nhé!

Ảnh minh họa. Tuổi Hợi tài vận luôn dồi dào theo năm tháng



Chẳng cần phải bàn cãi về sự may mắn mà trời ban cho những người tuổi Hợi. Họ vốn sinh ra mang nhiều phước lành và đặc biệt là tài vận luôn dồi dào theo năm tháng.

Đặc biệt trong 3 năm tới đây, cũng là thời điểm rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ, bởi lẽ đó là cơ hội để tuổi Hợi tranh thủ tạo dựng một sự nghiệp vững chắc và xây dựng một cuộc sống êm đềm không lo nghĩ đến suốt đời. Những người tuổi Hợi hãy yên tâm, các bạn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh nghèo khó và túng thiếu, nếu cuộc sống có chông gai sóng gió thì chỉ là những lúc phiền não liên quan đến đời sống tình cảm.

Cơ bản về vật chất thì tuổi Hợi không thiếu bất cứ thứ gì. Không chỉ có hậu vận, mà nhìn chung cuộc đời tuổi Hợi là những chuỗi ngày an nhàn và sung túc, những con giáp khác nếu ở cùng tuổi Hợi cũng sẽ được hưởng phước lành cùng họ.

Phong thủy cho người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh vào năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007. Tư duy năm nay của bạn nhạy bén hơn, nhưng bạn lại dành quá nhiều thời gian cho tư tưởng, suy nghĩ, hay lên kế hoạch. Hơn nữa do trường khí tác động làm bạn giảm độ nhiệt tình và hăng hái, nên không đủ dũng cảm để thực hiện ý tưởng. Bề ngoài, bạn tỏ ra nghiêm túc làm cho ít người dám gần, từ đó tạo nên rào cản trong công việc.

+ Màu sắc may mắn: Đen, xám trắng, vàng.

+ Con số may mắn: 1, 4.

Vận trình đã thay đổi, tùy vào đặc điểm của mỗi con giáp trong năm Mậu Tuất 2018, kích hoạt màu may mắn cũng sẽ tạo được những chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy hãy nhớ sử dụng những màu sắc may mắn này trong trang phục hoặc đồ dùng hàng ngày mà bạn hay sử dụng hoặc mang theo nhé. Chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn trong năm mới 2018!