Con giáp nào giàu sang phú quý nhất tháng 02/2017?

Dự đoán tài vận tháng 02/2017: Theo quan điểm tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), sang tháng 02/2017, tài vận của tuổi Tý có nhiều thay đổi. Nguồn thu chính: Giảm sút nhiều so với dự kiến và mong đợi. Các khoản thu nhập thêm: Tài lộc không có. Các khoản vay: Cần xác định rõ ai là bạn ai làm thù để tránh khi đi vay hoặc cho vay. Lời khuyên: Không nên tham vọng. Dự đoán tài vận tháng 02/2016 cho tuổi Sửu: Nguồn thu chính: Các khoản thu nhập chính gia tăng. Đồng tiền đi liền khúc ruột, có tiền nên kịp thời thu hồi. Các khoản thu nhập thêm: Có thể thử sức với đầu tư để gia tăng thêm thu nhập. Các khoản vay: Vay mượn, đầu tư cần tính đúng thời điểm. Lời khuyên: Một tháng rộn rã nhiều niềm vui gặt hái. Dự đoán tài vận tháng 02/2016 cho tuổi Dần: Nguồn thu chính: Duy trì được trạng thái bình ổn. Các khoản thu nhập thêm: Tạm thời không nên kỳ vọng. Các khoản vay: Kể cả người thân bạn bè cũng phải thận trọng khi vay mượn hoặc cho vay. Lời khuyên: Thu hồi vốn cần phải ưu tiên hàng đầu. Tuổi Mão: Nguồn thu chính: Các khoản thu nhập chính xung Thái Tuế nên bị ảnh hưởng. Các khoản thu nhập thêm: Phải thận trọng kẻo bị mắc lừa. Các khoản vay: Không nên vay mượn cũng như cho vay. Lời khuyên: Vận thế bất lợi, làm việc gì cũng phải thận trọng. Tuổi Thìn: Nguồn thu chính: Các khoản thu nhập chính đều đúng như dự tính. Các khoản thu nhập thêm: Chỉ cần nắm bắt được thời điểm chín muồi của thời cơ ra tay chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Các khoản vay: Có thể vay mượn và đầu tư, tuy nhiên mọi việc cần nằm trong tầm kiềm soát. Lời khuyên: Quản lý chi tiêu hợp lý là việc vô cùng quan trọng. Tuổi Tỵ: Nguồn thu chính: Các khoản thu nhập chính đều duy trì được sự ổn định, tuy nhiên cần phải chú ý đến quản lý tài chính. Các khoản thu nhập thêm: Có thể đầu tư nếu có cơ hội tốt. Các khoản vay: Có thể vay mượn để tăng thêm nguồn vốn đầu tư nhưng phải thận trọng. Lời khuyên: Kiếm tiền đã khó nhưng quản lý và giúp đồng tiền sinh sôi mới là bậc cao nhân. Tuổi Ngọ: Nguồn thu chính: Cẩn thận tiểu nhân tìm cách phá hoại nên các khoản thu sẽ ảnh hưởng. Các khoản thu nhập thêm: Không nên tham vọng nếu không sẽ hao tài tốn của. Các khoản vay: Không nên vay mượn để đầu tư, kinh doanh bởi sẽ gặp bất lợi. Lời khuyên: Vận thế không thuận, nên thuận theo thế mà làm. Tuổi Mùi: Nguồn thu chính: Mọi việc hanh thông nên các khoản thu nhập chính theo đó gia tăng mạnh. Các khoản thu nhập thêm: Đầu tư sẽ mang đến cho bạn khoản thu nhập không nhỏ. Các khoản vay: Có thể vay mượn để kinh doanh đầu tư nhưng cần phải tính toán cho chính xác. Lời khuyên: Có thể vay mượn đầu tư nhưng cần có kế hoạch cụ thể. Tuổi Thân: Nguồn thu chính: Thu nhập chính được hồi phục trở lại và có chiều hướng gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Cần suy xét kỹ các cơ hội đầu tư bởi vận thế không thuận. Các khoản vay: Nên thu hồi các khoản tiền bên ngoài về. Lời khuyên: Đã qua năm bản mệnh vận thế có thể hi vọng, tuy nhiên vẫn cần thận trọng. Tuổi Dậu: Nguồn thu chính: Do công việc không được suôn sẻ như ý nên các khoản thu nhập chính cũng khó giữ được ổn định. Các khoản thu nhập thêm: Khó khăn bủa vây, cầu tài gặp bất lợi. Các khoản vay: Các khoản vay mượn và đầu tư vào kinh doanh tạm thời nên dừng lại. Lời khuyên: Bước vào năm bản mệnh, mọi việc phải thận trọng. Tuổi Tuất: Nguồn thu chính: Gặp vận thế hình Thái Tuế. Các khoản thu nhập thêm: Khó khăn bủa vây, cầu tài gặp bất lợi. Các khoản vay: Các khoản vay mượn và đầu tư vào kinh doanh tạm thời nên dừng lại. Lời khuyên: Bước vào năm bản mệnh, mọi việc phải thận trọng. Tuổi Hợi: Nguồn thu chính: Các khoản thu nhập chính từ lương gia tăng. Các khoản thu nhập thêm: Tài lộc rủng rỉnh, có thể đầu tư vào cổ phiếu. Các khoản vay: Có thể vay mượn để gia tăng nguồn vốn đầu tư và kinh doanh. Lời khuyên: Cố gắng học hỏi và nâng cao khả năng quản lý tài chính. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

