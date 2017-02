Con giáp nào đại thắng, lộc đến tận cửa sau Tết Đinh Dậu?

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp năm 2017, vận may của người tuổi Mão được phục hồi. Bạn sẽ có nhiều may mắn về tài lộc. Trưng bày cóc ba chân hoặc một tô đầy những thỏi vàng và đá quý để tăng cường vận may về tài lộc. Tuổi Mão tiếp tục được hưởng may mắn ở hướng nam với nhiều đèn và ngựa. Điều này sẽ mang đến cho bạn may mắn về thanh danh. Người tuổi Mão đối diện với những thất thoát vể tài chính, có thể bị trộm cướp trong nửa cuối năm 2017, để hạn chế điều này bạn nên có một cặp phục khuyển ở cửa chính.

Trong 12 con giáp năm 2017, người tuổi Mão sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình trong công việc. Đây là thời điểm để bạn cho mọi người thấy giá trị của bản thân nên cần biết nắm bắt thời cơ. Tất nhiên, để có thể đạt được thành công thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Hãy lên kế hoạch thật cẩn thận, phân tích các mặt lợi, hại để phát huy được lợi thế sẵn có nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Ảnh minh họa. Tuổi Ngọ



Trong năm Đinh Dậu, người cầm tinh con giáp này sẽ có vận thế tốt, mọi việc đều thuận lợi, như ý. Đặc biệt sẽ có quý nhân phù trợ để giúp họ gặt hái được nhiều thành công trên các phương diện của cuộc sống.

* Sự Nghiệp: được nhiều người giúp đỡ, có nhiều khả năng được thăng chức hoặc điều động vị trí làm việc tốt hơn… Tiền bạc, tài chính đều rất tốt, tài khoản ngân hàng sẽ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, khi muốn đầu tư, bạn cần phải thận trọng, tránh bị người khác lợi dụng.

* Về tình duyên: nếu còn FA, bạn cần nắm bắt cơ hội để chủ động bày tỏ tình cảm. Đặc biệt là con gái tuổi Ngọ, vận đào hoa sẽ nở rộ trong năm này. Nhất định, bạn sẽ tìm được ý chung nhân của đời mình. Nếu đã có “gấu”, tình cảm hai bên thêm mặn nồng và có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi năm 2017, người tuổi Thìn bán hợp với Thái Tuế nên vận trình vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ, gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền tài luôn rủng rỉnh. Đặc biệt với những người làm trong ngành truyền thông, nghệ thuật… thì năm sau sẽ vô cùng phát đạt, đạt được nhiều bước tiến trên con đường công danh.

Những người tuổi Thìn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Họ không ngần ngại thử thách bản thân và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn thì họ lại dễ dàng có được thành công rực rỡ.

Ngoài tài năng thực sự thì nhờ quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, tuổi Thìn có được những thuận lợi trong công việc và tránh được những hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, để thành công không bị gián đoạn, người tuổi Thìn cần thay đổi tính nôn nóng, bộc trực. Sự nôn nóng của bạn có thể làm hỏng nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng.

Tuổi Dậu

Tuy là năm tuổi nhưng tuổi Dậu năm 2017 lại tiến triển vô cùng tốt đẹp. Đây là năm đánh dấu sự biến chuyển lớn trong sự nghiệp của người tuổi Dậu.

Năm sau sẽ được đánh giá là năm bận rộn với người tuổi Dậu. Bạn dành phần lớn thời gian cho công việc với những dự án lớn. Sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Dậu. Tài chính rất tốt, mọi nguồn thu đều rất vượng. Nhìn chung họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần nỗ lực hết sức thì có thể thành công ngoài mong đợi.

Năm sau, người tuổi Dậu cần chú ý nhiều đến vấn đề sức khỏe. Vì phải làm việc nhiều nên bạn cần phải chú ý ăn uống để không bị kiệt sức. Hãy kết hợp làm việc và giải trí để cho đầu óc không bị căng thẳng nhé.