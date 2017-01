Côn Đảo lọt top 10 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

Côn Đảo của Việt Nam xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới của Travel + Leisure. Six Senses Côn Đảo là một trong những điểm đến đáng chú ý ở Côn Đảo với bãi biển đẹp cùng với nhiều biệt thự có hồ bơi riêng... Côn Đảo được xây dựng và quy hoạch để trở thành khu du lịch quốc gia với 16 đảo lớn nhỏ. Đảo Gili Trawangan ở Indonesia cũng có tên trong danh sách 10 hòn đảo bí ẩn nhất Trái đất. Khi đến Gili Trawangan, du khách sẽ gặp nhiều quán cafe ven biển tuyệt đẹp. Thêm vào đó, bạn có thể khám phá hòn đảo bằng xe đạp. Đảo Pico ở Bồ Đào Nha nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng nhiều loại rượu ngon không giống bất cứ nơi đâu. Hòn đảo bí ẩn Sandön của Thụy Điển hấp dẫn du khách bởi nó được bao phủ trong rừng cây, bãi biển đẹp. Scrub Island ở Quần đảo Virgin thuộc Anh là điểm đến chưa được khám phá nhiều. Do đó, nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ cùng với nhiều biệt thự tuyệt đẹp nằm ven sườn đồi. Để đến đảo Skopelos của Hy Lạp, du khách sẽ mất khoảng 1 giờ đi phà. Hàng trăm nhà thờ thời Byzantine là một trong những điểm nhấn du lịch ở Skopelos. Đảo Caye Caulker ở Belize là nơi hấp dẫn dành cho du khách thích lặn biển, bơi cùng những con cá mập, cá đuối gai độc hay khám phá hang động dưới nước Blue Hole... Sampson Cay and Exuma Cays ở Bahamas hấp dẫn du khách bởi những hòn đảo nhỏ hoang sơ, bị cô lập hay những núi đá vôi hấp dẫn. Đảo Flatey ở Iceland nổi tiếng với những đồng cỏ tươi tốt. Nổi bật trên nền cỏ xanh mướt là những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc. Đặc biệt, vào mùa Hè, ánh sáng mặt trời chiếu rọi 21 giờ mỗi ngày. Đảo Gozo ở Malta nổi tiếng với những lâu đài, pháo đài cổ cuốn hút du khách cũng như quang cảnh thiên nhiên cuốn hút.

