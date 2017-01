Có thứ này trong nhà, tiền tiêu cả đời không hết

Tiền vào nhà đếm mỏi tay không hết, gia đình ngày càng thịnh vượng khi thêm thứ này vào nhà - bạn đã biết phong thủy nhà ở này chưa! Ba đồng xu trong đài phun nước

Một đài phun nước gần lối vào phía trước ngôi nhà của bạn trong năm 2016 sẽ giúp thúc đẩy may mắn trong sự nghiệp. Nhưng phải đảm bảo rằng nước trong đài phun luôn đầy và sạch vì nếu cạn nước, tức là may mắn của bạn cũng vì thế mà giảm đi. Để may mắn gấp đôi, bạn hãy đặt 3 đồng xu sáng bóng bên trong đài phun, nhưng không được đặt dưới chân đài.

Phong thủy nhà ở.

Để nhà cửa thông thoáng

Trong phong thủy, luồng không khí tượng trưng cho dòng chảy tài lộc giúp bạn giàu có. Vì vậy, khí trong ngôi nhà phải được lưu thông, di chuyển khắp ngõ ngách cả nhà thịnh vượng. Vì vậy, hãy giữ ánh sáng ở hướng Đông Nam hoặc hướng Nam bằng cách mở cửa sổ hoặc dùng đèn chiếu sáng những hướng này thường xuyên giúp cải thiện tài chính. Ngoài ra, nhà cửa cần dọn dẹp thật gọn gàng, tránh để đồ quá bành trướng hoặc quá lộn xộn làm cản trở dòng khí tốt trong nhà.

Vì vậy, cần phải dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng làm việc loại bỏ những món đồ quá cũ, hoặc giặt giũ, lau dọn, quét bụi để căn phòng thoáng mát, sạch sẽ. Quan trọng là đừng quên mở rộng các cửa để hút tài khí và vận may vào nhà đồng thời xua đuổi âm khí và tà khí ra khỏi nhà.

Linh vật phong thủy

Ngoài cây xanh, chủ nhà có thể đặt các linh vật phong thủy để chiêu tài. Tuy nhiên, đặt linh vật không thể tùy ý, cần phải phụ thuộc vào hướng ngôi nhà, mục đích của việc đặt linh vật tại căn phòng, vị trí cần đặt, …để tránh trường hợp kỵ phong thủy , gây phản tác dụng chiêu tài.

Đưa hoa hướng dương và cúc hồng vào nhà

Hoa hướng dương và hoa cúc là hai loại hoa có thể giúp bạn may mắn trong các mối quan hệ trong năm 2016, đặc biệt khi bạn đặt chúng ở phía Tây Bắc của căn nhà.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa hoc phong thủy cho bạn đọc).