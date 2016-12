Có hay không sự sống sau khi con người chết đi?

The Sun cho biết, giả thiết có cuộc sống ở thế giới bên kia đã được “xác nhận” bởi các chuyên gia cho rằng sự tỉnh táo vẫn tiếp diễn sau khi trái tim một người ngừng đập.

Trong một nghiên cứu tiến hành trên 2.000 người, các nhà khoa Anh xác nhận rằng các suy nghĩ vẫn tồn tại sau cái chết, đồng thời phát hiện ra những bằng chứng thuyết phục về trải nghiệm “hồn lìa khỏi xác” ở các bệnh nhân đã qua đời.

Trước đó, các nhà khoa học tin rằng não bộ ngừng tất cả các hoạt động 30 giây sau khi tim ngừng bơm máu cho cơ thể và nhận thức cũng dừng tại cùng thời điểm.

Tuy nhiên, nghiên cứu của trường ĐH Southampton - Anh lại cho một kết quả khác khi khẳng định rằng con người vẫn còn khả năng nhận thức khoảng 3 phút sau khi chết.

Trả lời về phát hiện mang tính đột phá, tiến sĩ Sam Parnia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: “Trái với nhận thức, cái chết không phải là một thời điểm cụ thể mà là một quá trình có thể đảo ngược, xảy ra sau khi bất cứ căn bệnh nặng hay tai nạn nào khiến tim, phổi và não ngừng hoạt động”.

“Nếu nỗ lực đảo ngược quá trình này thành công, nó được gọi là hiện tượng “ngừng tim”. Nếu thất bại, nó trở thành “cái chết”” – tiến sĩ Parnia giải thích.

Khoa học chứng minh: Có cuộc sống sau khi chết. Trong số 2.060 bệnh nhân thuộc 15 bệnh viện ở Anh, Mỹ, Áo sống sót sau khi tim ngừng đập , được mời tham nghiên cứu, có 330 sống sót, 140 xác định đã chết lâm sàng. Những người này được mời tham gia phỏng vấn, 39% nói rằng “cảm thấy có một số nhận thức nào đó”, nhưng không nhớ rõ từng sự kiện, 1/5 cho hay đã có một cảm giác khác thường và gần 1/3 cho biết thời gian trôi chậm lại hoặc tăng tốc. Một số người cho biết nhìn thấy ánh sáng flash vàng hay ánh sáng mặt trời. Có người lại cảm giác sợ hãi, chết đuối hoặc bị kéo qua vùng nước sâu. 13% nói rằng họ đã cảm thấy bị tách ra khỏi thân thể.



Theo tiến sĩ Parnia, nhiều người đã trải qua thử nghiệm cận tử, nhưng khi phục hồi họ lại mất đi những ký ức này, giống như nằm mơ. Rất có thể là do tổn thương não hoặc do các loại thuốc an thần tác động, gây ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ.

Khoảng một nửa, hay 46% được hỏi cho biết thứ họ thấy không phải là quá khứ mà là hàng loạt các hồi ức, kể cả cảm giác sợ hãi và khổ sở. Chỉ có 9% có “trải nghiệm” cận tử hay NDE, 2% có trải nghiệm hồn lìa khỏi xác hoàn toàn. Một trong những phát hiện quan trọng nhất trong nghiên cứu là trường hợp của người đàn ông 57 tuổi như đề cập, bệnh nhân đầu tiên xác nhận về trải nghiệm thoát xác. Sau khi tim ngừng đập người đàn ông này có thể nhớ chính xác đến kỳ lạ về những gì xảy ra xung quanh sau khi chết tạm.

Khám phá nói trên có ý nghĩa rất lớn đối với khoa học, bởi từ trước tới nay thường cho rằng, các trải nghiệm liên quan tới cái chết có thể là ảo giác hoặc ảo tưởng diễn ra trước khi tim ngừng đập hoặc sau khi trái tim hoạt động trở lại chứ không phải là những trải nghiệm diễn ra sau khi tim ngừng đập.

Trong trường hợp này, sự tỉnh táo và nhận thức có thể xảy ra trong vòng 3 phút sau khi mất nhịp tim. “Đây là một nghịch lý, vì não thường không còn hoạt động trong vòng 20-30 giây sau khi tim ngừng đập và không thể hồi phục cho đến khi tim hoạt động trở lại”, tiến sĩ Parnia cho hay.

