Có 2 báu vật này trong nhà, ắt hẳn nghèo mấy cũng thành đại gia

1. Nước

Ảnh minh họa.

Trong phong thủy, nước chiếm một vị trí rất quan trọng vì nước là nơi tích tụ khí tốt, tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang. Đối với đời sống tinh thần, nước có thể mang lại sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn.



Ngoài ra, nước có đại diện cho sự uyển chuyển, khả năng thích nghi và làm dịu những căng thẳng từ gia đình và công việc. Nếu có điều kiện, bạn có thể trang trí một đài phun nước cỡ nhỏ với ý nghĩa sự giàu có luôn dồi dào, biến chuyển liên tục.

Trong không gian sống có bố trí một con suối mô phỏng theo con suối tự nhiên hay một thác nước nhỏ có tiếng nước chảy róc rách, chắc hẳn bạn sẽ thấy thư giãn khi ngồi ở đó nghỉ ngơi hay đọc sách.

Những vật dụng phong thủy trang trí bằng nước thường được đặt ở trong nhà theo hướng Đông, Đông nam hoặc hướng Bắc. Hướng Đông tượng trưng cho sức khỏe và gia đình. Hướng Đông nam tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc, trong khi hướng Bắc đại diện cho sự nghiệp và đường đời của bạn.

Nếu tạo hồ nước, phải đảm bảo nước luôn sạch sẽ, không bị dơ bẩn, không để rong rêu phát triển; phải thay đổi nước hay súc sạch hồ định kỳ. Nếu là thác nước, không để rác bẩn tù đọng; nước phải luôn chảy róc rách hay được lưu thông thay đổi thường xuyên; nước luôn được lọc sạch để tạo sinh khí mới.

2. Hòn nam bộ, bể cá

Hòn non bộ là vật biểu trưng cho đồi núi, sông nước được rất nhiều gia đình xây dựng, bài trí. Non bộ là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống. Non bộ là một thú chơi không chỉ của người Việt mà còn là của nhiều dân tộc trên thế giới.



Theo phong thủy trong nhà, hòn non bộ và tiểu cảnh không chỉ dùng để làm đẹp mà còn có tác dụng tăng cường trường khí tốt, trấn áp những trường khí hung.

Hãy chú ý để hòn non bộ, bể cá, bể nước… ở phía Bắc của ngôi nhà và trong không gian thoáng. Các công trình này phải xây dựng cẩn thận, chu đáo, bể cá cần tinh xảo, tránh rò nước. Nếu bể cá dễ vỡ không những gây nguy hiểm cho mọi người trong gia đình mà còn mang đến những điều không may trong công việc kinh doanh.

Hơn nữa, bể cá, hòn non bộ bị rò cũng giống như việc rò nước bồn tắm cũng khiến cho tài lộc thất thoát, thậm chí sự ẩm thấp còn là môi trường cho những nguồn năng lượng xấu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!