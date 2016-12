CNN gợi ý những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Việt Nam

Six Senses Côn Đảo ở Côn Đảo được CNN giới thiệu là một trong số những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Việt Nam. Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ một biệt thự có hồ bơi ở phía trước biển tại Six Senses Côn Đảo. Resort Amanoi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Thuộc địa phận Vườn quốc gia Núi Chúa, resort Amanoi sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi đến Amanoi, du khách có thể ở tại các Pavilion, villa tiêu chuẩn quốc tế và view ngắm cảnh tuyệt vời. Six Senses Ninh Vân Bay là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng bởi nằm ở vị trí thuận lợi trên bán đảo đẹp nhất và nổi tiếng nhất của vịnh Nha Trang. Ảnh chụp từ trên cao một phần khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay sang trọng. Khu nghỉ dưỡng đảo Cá Voi hấp dẫn du khách. Để đến được khu nghỉ dưỡng sang trọng này, du khách sẽ phải đi tàu 2 giờ đồng hồ từ Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang nằm ở đảo Hòn Tre nổi tiếng với sân golf 18 lỗ do IMG Worldwide thiết kế. Du khách tới Vinpearl Land từ đất liền có thể di chuyển bằng phà hoặc tuyến cáp treo vượt biển dài hơn 3 km nối Nha Trang với khu du lịch hấp dẫn trên đảo. Vinpearl Land được coi như một phiên bản của Disneyland tại Việt Nam khi sở hữu công viên nước, thủy cung, bãi tắm lặng sóng... Giá vé cho những dịch vụ giải trí tại khu nghỉ dưỡng này khoảng 30 USD/người.

Six Senses Côn Đảo ở Côn Đảo được CNN giới thiệu là một trong số những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp ở Việt Nam. Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ một biệt thự có hồ bơi ở phía trước biển tại Six Senses Côn Đảo. Resort Amanoi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Thuộc địa phận Vườn quốc gia Núi Chúa, resort Amanoi sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Khi đến Amanoi, du khách có thể ở tại các Pavilion, villa tiêu chuẩn quốc tế và view ngắm cảnh tuyệt vời. Six Senses Ninh Vân Bay là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng bởi nằm ở vị trí thuận lợi trên bán đảo đẹp nhất và nổi tiếng nhất của vịnh Nha Trang. Ảnh chụp từ trên cao một phần khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay sang trọng. Khu nghỉ dưỡng đảo Cá Voi hấp dẫn du khách. Để đến được khu nghỉ dưỡng sang trọng này, du khách sẽ phải đi tàu 2 giờ đồng hồ từ Nha Trang. Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang nằm ở đảo Hòn Tre nổi tiếng với sân golf 18 lỗ do IMG Worldwide thiết kế. Du khách tới Vinpearl Land từ đất liền có thể di chuyển bằng phà hoặc tuyến cáp treo vượt biển dài hơn 3 km nối Nha Trang với khu du lịch hấp dẫn trên đảo. Vinpearl Land được coi như một phiên bản của Disneyland tại Việt Nam khi sở hữu công viên nước, thủy cung, bãi tắm lặng sóng... Giá vé cho những dịch vụ giải trí tại khu nghỉ dưỡng này khoảng 30 USD/người.