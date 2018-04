CNN ca ngợi hết lời 10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước có phong cảnh "ăn ảnh" ở châu Á. Theo CNN, sông Thu Bồn là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Một điểm đến tuyệt đẹp khác của Việt Nam là hang Sơn Đoòng (Quảng Bình). Được phát hiện năm 1991, hang Sơn Đoòng với 3 triệu năm tuổi hiện là hang rộng lớn nhất thế giới. Sa Pa ở tỉnh Lào Cai là điểm đến thu hút du khách ưa mạo hiểm, thích tận hưởng không khí trong lành, các thác nước, ruộng bậc thang, văn hóa bản địa và những tuyến đi bộ đường dài. Cần Thơ là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực sông Mekong. Các khu chợ nổi, cánh đồng lúa, kênh rạch chằng chịt, các vườn cây trái xanh mát,... trở thành nét độc đáo ở nơi này. Hệ thống cáp treo Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa) đem đến cho du khách trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh. Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, khu rừng nhiệt đới, nhiều resort mới đẹp... Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) là nơi có nhiều loài động thực vật quý hiếm. Hội An (Quảng Nam) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) thu hút khách bởi đời sống văn hóa các dân tộc địa phương, hệ động thực vật phong phú, những ngọn núi có lịch sử 550 triệu năm tuổi... Tòa thánh Cao Đài (Tây Ninh) được xây dựng năm 1955 là một điểm đến tuyệt đẹp ở Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Lý do khách Tây thích đến Hội An (nguồn: VTC)

Việt Nam là một trong những nước có phong cảnh "ăn ảnh" ở châu Á. Theo CNN, sông Thu Bồn là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Một điểm đến tuyệt đẹp khác của Việt Nam là hang Sơn Đoòng (Quảng Bình). Được phát hiện năm 1991, hang Sơn Đoòng với 3 triệu năm tuổi hiện là hang rộng lớn nhất thế giới. Sa Pa ở tỉnh Lào Cai là điểm đến thu hút du khách ưa mạo hiểm, thích tận hưởng không khí trong lành, các thác nước, ruộng bậc thang, văn hóa bản địa và những tuyến đi bộ đường dài. Cần Thơ là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực sông Mekong. Các khu chợ nổi, cánh đồng lúa, kênh rạch chằng chịt, các vườn cây trái xanh mát,... trở thành nét độc đáo ở nơi này. Hệ thống cáp treo Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa) đem đến cho du khách trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh. Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng với những bãi biển cát trắng mịn, khu rừng nhiệt đới, nhiều resort mới đẹp... Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) là nơi có nhiều loài động thực vật quý hiếm. Hội An (Quảng Nam) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam . Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) thu hút khách bởi đời sống văn hóa các dân tộc địa phương, hệ động thực vật phong phú, những ngọn núi có lịch sử 550 triệu năm tuổi... Tòa thánh Cao Đài (Tây Ninh) được xây dựng năm 1955 là một điểm đến tuyệt đẹp ở Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Lý do khách Tây thích đến Hội An (nguồn: VTC)