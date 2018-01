Chuyên gia phong thủy mách màu sắc may mắn với từng con giáp

Bạn có tò mò về những màu sắc nào sẽ mang lại may mắn cho mình vào năm nay không?

Theo các chuyên gia phong thủy thì màu sắc may mắn nhất vào năm 2018 là: tông màu nâu đất, màu vàng, màu be nhưng cũng có thể là màu xanh lá cây và màu xanh lam. Những màu sắc may mắn này vừa có thể áp dụng cho quần áo bạn đang mặc cũng như các thiết kế nội thất trong nhà bạn.

Theo chiêm tinh học của Trung Quốc, năm 2018 là năm Mậu Tuất. Đây là năm rất thuận lợi cho những người mạng Thổ, Hỏa, Kim nhưng cũng là năm xung của những người mạng Thủy và Mộc.

Bảng màu may mắn cho từng con giáp trong năm Mậu Tuất.

Ý nghĩ của màu sắc may mắn năm nay theo phong thủy:



Nâu là màu sắc đại diện cho yếu tố phong thủy Thổ. Màu sắc này thể hiện sự ổn định, an toàn và trung thành. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng màu sắc này một cách hạn chế để tránh làm tối không gian.

Màu be tạo nên một không gian thư giãn nhưng cũng hơi nhàm chán. Màu nâu và màu be phù hợp với không gian nhà bếp, các phòng trưng bày, phòng ăn hoặc phòng khách.

Màu vàng là màu sắc của niềm vui, hạnh phúc và sự sáng tạo. Nó kích thích những ý tưởng mạch lạc, rõ ràng. Đây cũng là một màu sắc phù hợp cho phòng trưng bày, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Bạn nên tránh hoặc hạn chế sử dụng màu này vàng trong phòng ngủ.

Con số may mắn của năm Mậu Tuất này là 5, 7, 8. Năm nay, bạn nên hạn chế mặc màu đỏ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.