Chọn hướng kê bàn cho quái số 8 trong năm 2018

- Tây Nam là hướng Sinh Khí của bạn và được sao Lục Bạch #6 (sao Thiên vận) viếng thăm trong năm 2018. Ngôi sao này liên quan tới năng lượng vũ trụ đến từ bên ngoài. Nó còn được biết tới như ngôi sao tài vận gián tiếp vì mang lại của cải bất ngờ.

Quái số được chia làm hai nhóm là Đông tứ trạch gồm 1, 3, 4, 9 và Tây tứ trạch gồm 2, 6, 7 và 8. Mỗi quái số đều bao hàm các hướng "cát", "hung"; trong đó, các hướng Sinh Khí và Diên Niên là các hướng "thượng cát", hướng Thiên Y là hướng "trung cát" và hướng Phục Vị là hướng "tiểu cát".

Bạch cũng mang lại vận may Quý nhân phù trợ và vận may quyền lực. Lục Bạch thuộc hành Kim, vì vậy khi bay vào cung Tây Nam thuộc hành Thổ, nó sẽ được tăng cường sức mạnh trong năm nay. Đây là hướng may mắn của người mẹ trong gia đình và lãnh đạo nữ tại công ty.