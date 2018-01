Cây kim tiền trong phong thủy

Cây kim tiền có tên khoa học là Zamioculcas zamifollia, hay người ta còn gọi là cây kim phát tài, thuộc cây cảnh họ thiên nam tinh, là loại cây dễ chùm, sống lâu năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, mọng nước, phình to ở dưới gốc cây. Trên mặt đất cây không có thân chính mà mầm nảy mạnh và hình thành nhiều thân nhỏ. Cây kim tiền có lá kép dạng to, cuống lá ngắn, phiến lá dầy màu xanh thẫm, sáng bóng, rất đẹp, một cây thường có tuổi thọ từ 2 -3 năm, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó nếu được chăm sóc tốt thì cây sinh trưởng và phát triển ra rất nhiều cách nhánh, cây con. Chính vì đặc điểm phát triển mạnh và cây nhìn rất màu mỡ, nên người ta tin rằng những ai sở hữu loại cây này sẽ có được sự thịnh vượng, may mắn và tiền tài. Vì vậy mà cây kim tiền luôn là lựa chọn số một cho các phòng khách, phòng hội họp, văn phòng công sở, nhà hàng, khách sạn, hoặc dùng làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương….

Cây Kim Tiền là loại cây phong thuỷ được yêu thích và ưa chuộng. Tên gọi khác của Kim tiền là Kim phát tài. Là một loài cây thuộc vùng nhiệt đới lâu năm, có nguồn gốc từ miền Đông châu Phi. Vừa đọc lên bạn cũng có thể hình dung được ý nghĩa của loại cây này. Thêm vào đó, vì thuộc loại cây ưa bóng bán phần. Lá xanh đẫm và mọng nước, đồng thời đâm chồi, sinh sôi phát triển rất nhanh.

Cây Kim Tiền được coi là cây “Phát” – Chữ “Kim” có nghĩa là Phát tài, “Tiền” có nghĩa là Phú quý, có tác dụng chiêu tài nên Kim tiền rấy thích hợp làm quà tặng trong dịp khai trương cửa hàng, lễ Tết. Bởi quan niệm như vậy mà người ta thường treo lên cây những sợi chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng với ý nghĩa phát tài, phát lộc, trông rất đạp mắt.

Đúng như tên gọi của nó, Kim tiền – Phát tài thể hiện sự phú quý, giàu sang và tiền bạc. Điều tuyệt vời nhất khi trồng Kim tiền đó là chúng ra hoa đại diện cho sự may mắn nhất của phong thuỷ. Người ta quan niệm Cây Kim tiền nở hoa mang rất nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Một điều thú vị và cũng là lý do lớn khiến nhiều người chọn mua kim tiền mang về nhà. Đó là loại cây này có khả năng thanh lọc, làm sạch không khí. Nghiên cứu quốc tế cho thấy, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại như benzen, xylen… Hoàn toàn có thể bị kim tiền hấp thụ để trả lại không khí sạch cho con người.

Nếu có ai hỏi loài cây nào được đánh giá cao về mặt phong thuỷ thì đó chính là cây Kim Tiền (Kim Phát Tài). Kim tiền nằm trong họ cây cảnh Thiên nam tinh, có tuổi thọ khá lâu, với ngoại hình thân, lá đều xanh tốt. Cây có thân to khoẻ, nằm ẩn mình dưới mặt đất; trên mặt đất, cây Kim tiền không có thân chính và mầm cây nảy nhiều. Không thể hình thành nhiều thân nhỏ và rất dễ để nhân giống cây.

Vị trí đặt cây kim tiền

Vị trí đặt cây kim tiền là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của cây. Nên kê ở nên có nhiều ánh sáng như ở phòng khách, hành lang đi lại, chỗ cửa ra vào, cửa kính.

Về phong thủy cây kim tiền nên đặt tại phòng khách ở cung Đông Nam – quẻ tốn – mộc là cung tài lộc hay cung phía Đông – quẻ chấn – ngũ hành thuộc mộc. Tuyệt đối không nên đặt kim tiền trong phòng ngủ. Đối với sảnh nhà, có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao, gần cửa ra vào. Tránh đặt cây đối diện cửa.

