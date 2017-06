Cận cảnh tàu đắm thời CTTG 2 được phát hiện sau 77 năm

Xác tàu đắm IT Artigliere của Hải quân Italy được tìm thấy ở độ sâu 3.700m dưới biển Địa Trung Hải. Tàu khu trục này bị đánh chìm 77 năm trước. Tàu IT Artigliere bị hư hại trong trận Cape Passer năm 1940. Đây là cuộc chiến giữa Hải quân Anh và Hải quân Hoàng gia Italy. Theo các nhà sử học, hầu hết thủy thủ đoàn thiệt mạng khi tàu IT Artigliere chìm trong Chiến tranh thế giới 2. Xác tàu IT Artigliere ít bị ăn mòn do "ngủ vùi" ở vùng nước sâu và lạnh giá. Trên thân tàu đắm IT Artigliere vẫn còn rõ chữ "AR". Với bằng chứng này cùng với vị trí phát hiện nó đã giúp Hải quân Italy xác định danh tính của tàu khu trục trên. Nhóm nghiên cứu của tỷ phú Paul Allen - đồng sáng lập Microsoft đã phát hiện ra xác con tàu đắm trên.

