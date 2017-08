Cận cảnh cuộc sống trong khu Chinatown ở New York năm 1996 (1)

Những chiếc lồng chim treo bên ngoài cửa sổ một căn hộ ở phố Mott, khu Chinatown ở New York năm 1996. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Một người đàn ông vận chuyển lợn sữa đến một nhà hàng Trung Hoa ở khu Chinatown New York. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Các cụ bà tập dưỡng sinh ở công viên Columbus trong khu Chinatown vào sáng sớm. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Những đứa trẻ trong căn hộ của một gia đình công nhân may mặc ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Đám đông tụ tập xem các cụ bà đánh bài ở công viên Columbus. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Múa lân mừng năm mới Âm lịch ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Người Hoa múa lân và đốt pháo mừng năm mới ở Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Cờ Trung Quốc treo xen kẽ cờ Mỹ ở Chinatown trong ngày Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Hoa mừng bên ngoài một cửa hàng đồ cổ của người Hoa mới khai trương ở Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Bên trong một xưởng may do người Hoa điều hành ở Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Lễ tốt nghiệp trong một nhà trẻ của người Hoa ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Những đứa trẻ trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos. Thánh lễ Chúa nhật trong một nhà thờ Công giáo ở khu Chinatown. Ảnh: Chien-Chi Chang/ Magnum Photos.

