Cách “sửa tướng” để được quý nhân phù trợ, trọn đời hưởng phúc

Phúc tướng là bẩm sinh nhưng một phần cũng do chúng ta rèn luyện, hình thành từng ngày. Cùng xem ngay cách sửa tướng để trọn đời hưởng phúc bạn nhé!

Nụ cười



Nụ cười của người có phúc tướng là người cười tự nhiên, sảng khoái, khi cười ánh mắt cũng vui theo. Nụ cười thường xuất phát tự cái tâm chân thành, niềm vui chan hòa thực sự sẽ mang lại vận khí tốt cho chủ nhân của nụ cười.

Những người hay cười vì sự xui xẻo, thất thế của người khác, gọi là “nụ cười thâm độc”, từ từ sẽ rước “nghiệt” vào người.

Ảnh minh họa. Tướng ngủ



Tướng ngủ cũng phần nào tiên đoán được cuộc đời một người giàu sang hay hèn mọn. Quý tướng là người nằm có dáng thanh thoát, mắt nhắm, môi ngậm, thần thái thoải mái, bình yên trên gương mặt. Người hay nằm ngủ nghiêng về bên trái, hai chân duỗi thẳng, tay trái đặt xuôi theo thân mình như tướng nằm của Phật, hai môi ngậm như mỉm cười khi ngủ say đó là phúc tướng của người trường thọ, thông minh, có trí tuệ.

Ngoài ra, ngủ nghiêng, thẳng cổ, thẳng lưng, không được rút người lại như dấu hỏi, cũng là một tướng ngủ đón rước phúc vận. Người ngủ với miệng hở, lộ răng, thình thoảng nghiến răng trong đêm là tướng xấu, yểu mệnh. Tướng người ngủ với miệng mở ra lộ cả hàm răng, thỉnh thoảng lại nghiến răng kèn kẹt trong đêm tối, là tướng sẽ chết vì gươm đao hoặc súng đạn.

Vì thế, trước khi đi ngủ, bạn trẻ nên thả lỏng cơ thể, buông bỏ hết những phiền muộn để có nét an yên trên khuôn mặt. Dẫu cuộc sống đang khó khăn vất vả, nhưng nếu tướng ngủ an bình, thẳng giấc, may mắn cũng sẽ sớm quay lại với bạn.

Tập trung vào ý niệm tốt

Ngoại hình, tư tưởng và nội tâm của một người kết nối chặt chẽ với nhau. Ngoại hình phần nhiều chính là biểu hiện bên ngoài của nội tâm. Một người đầy lòng thù hận thì mặt mũi sẽ sinh ra nét hung ác và khiến người ta không muốn đến gần. Ngược lại, một người có lòng lương thiện, từ tốn thì tướng mạo cũng sẽ dễ gần và được người quý mến.

Một nhà tâm lí học phương Tây từng nói: “Tâm thái bạn thế nào, cuộc sống của bạn sẽ trở thành thế đó, và vận mệnh của bạn cũng sẽ giống như vậy”. Do đó, hãy luôn giữ những ý nghĩ tốt đẹp, lạc quan, tích cực trong đầu, điều chỉnh tâm thái để thu hút thêm nhiều nhân duyên và phúc vận nhé!

Tướng ăn

Người có phúc tướng thường ăn chậm nhai kĩ, từ tốn thong thả thể hiện cuộc đời an nhàn, không sân si hơn thiệt với đời. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng, sạch sẽ không nhai ngồm ngoàm, ăn lấy ăn để cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ, hay yểu điệu quá mức,… đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ mọn, hay ghen tị, so đo.

Khi ăn cũng tối kị những điều sau, ăn lúc trời sẩm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường, quan niệm người xưa cho rằng đó là cách “ăn bóng” không tốt; khi ăn đừng nên nhìn quanh quẩn, láo liêng,… vì đó là tướng khổ nghèo.

Cách nói chuyện

Người có phúc tướng khi nói chuyện rất thoải mái, nói với ai thì mắt hướng về phía người đó, tay chân đặt để tự nhiên, không thừa thải. Bạn trẻ hiện đại hay có thói quen nhíu trán, nhíu mày khi nói chuyện, đây là tướng không tốt, cần sửa đổi. Nói quá nhanh, nói bằng giọng mũi thều thào cũng nên bỏ. Nói mà không nhìn đối phương nghĩa là có chuyện muốn che giấu, hay không tôn trọng người khác.

Biết nhẫn nại

Người ít tức giận và biết nhẫn nhịn thì sắc mặt tự nhiên cũng dễ nhìn hơn. Phẩm chất này rất quan trọng ở mọi khía cạnh trong cuộc sống và cần phải tu tâm dưỡng tính thì mới có được. Vẻ mặt lúc nào cũng cáu bẳn, sẵn sàng nổi trận lôi đình với người khác sẽ “đuổi” mất vận may và nhân duyên của bạn. Hãy học cách điều chỉnh tâm trạng, giữ cho tâm bình khí hòa, khi đó bạn sẽ có thêm cơ hội và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Tiếp cận thêm nhiều “người đẹp”

Có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. “Người đẹp” ở đây không đơn thuần là vẻ đẹp bề ngoài, mà quan trọng chính là người có tâm hồn đẹp, phẩm chất đẹp. Ở gần với họ, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều hay lẽ phải và nó khiến cuộc sống bạn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.