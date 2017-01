Bồi hồi ngắm loạt ảnh thành phố New York những năm 1920

Thành phố New York những năm 1920 trong các bức ảnh đen trắng khiến độc giả như được trở về quá khứ. Trong ảnh là một góc phố ở Canarsie, Brooklyn năm 1920. Quang cảnh thanh bình bên dòng sông Hudson tại thành phố New York của Mỹ năm 1920. Đại lộ Số 5 ở Midtown Manhattan, thành phố New York với con đường rộng thênh thang. Một cửa hàng bán cá ở New York năm 1920. Những chiếc xe tải và xe ngựa kéo chậm rãi đi qua con đường phủ tuyết dày ở Battery, New York năm 1920. Phố Wyckoff ở New York thanh bình, vắng bóng người qua lại. Một nhân viên cảnh sát đứng gác tại phố Roebling năm 1921. Giao thông sầm uất tại khu chợ Columbus Circle ở New York năm 1921. Đường phố New York thông thoáng, không sầm uất như hiện nay. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau trên Đại lộ Số 5 năm 1924.

