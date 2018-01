Bí quyết phong thủy khi trồng cây trên sân thượng

Không gian sân thượng có thể là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, xa lánh cuộc sống ồn ào, sôi động bên dưới. Đơn giản hơn có thể là nơi phơi quần áo, trồng rau sạch, nơi thư giãn để chăm sóc cây cảnh, nuôi những chú chim… Do nhu cầu cũng như công năng sử dụng mặt bằng diện tích ngày càng nhiều. Nên tầng hầm và sân thượng được khai thác triệt để.



Theo quan điểm về phong thủy, tầng hầm là nơi “thịnh âm” vì không gian hầm rất khó để thấy ánh sáng tự nhiên. Tầng hầm là nơi gần hệ thống bể ngầm, nơi tập trung rác thải… Do vậy, không gian này khác hoàn toàn so với không gian sân thượng. Ngược lại không gian sân thượng, rất đầy đủ ánh sáng (thịnh dương). Đồng thời, người ta còn sử dụng làm sân phơi. Do vậy cần trồng nhiều cây cối râm mát để cân bằng âm dương tạo sự hài hòa cho không gian.

Ảnh minh họa.

Đối với không gian sân thượng, một số gia đình bố trí một nửa là sân, một nửa là phòng thờ hoặc giặt phơi. Điều đáng lưu ý là khu vực tâm linh, nơi thờ cúng không nên để hiện tượng phơi phóng trước mặt như vậy là không tốt trong phong thủy.

Ngoài ra tầng thượng nhiều gia đình hay để bồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ ngôi nhà thì lưu ý không được đặt ở giữa vì ở đó là khu vực thuộc thổ. Thứ hai không để két nước đè lên trên (phía dưới là giường ngủ hoặc phòng thờ). Ngoài ra, khi mặt bằng sân thượng được sử dụng làm nơi để tiểu cảnh nước, núi non hay trồng rau sạch cần tránh để trên khu vực tâm linh hay bếp, phòng ngủ…

Sức gió ở trên cao cũng là một yếu tố quan trọng nên khi dựng hàng rào làm giàn cho cây leo nên để hở và thông thoáng. Vì nếu kín mít chúng có thể trở thành nơi hứng gió. Việc chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức nên việc bồ trí hệ thống tưới nước phải rất thuận tiện. Ở các thành phố lớn, nhiệt độ ngoài trời có lúc tăng cao, các giàn dây leo thường được thiết lập để lấy bóng mát. Nhưng cần phải có cấu trúc vững chắc, ta cũng có thể làm giàn bằng cách chăng dây…

Những loại cây bệnh hoặc còi cọc là nơi giam hãm khí xấu, gia chủ phải nhanh chóng nhổ bỏ chúng đi.Có thể trồng thay vào đó những loại rau hoặc cây ăn trái trên sân thượng.

Đèn thắp sáng lại là một yếu tố khác cần cân nhắc khi trồng cây trên sân thượng. Vào ban đêm, khi ánh tỏa ra từ bên trong ngôi nhà có lẽ không đủ chiếu sáng cho khu vườn bên ngoài. Lúc đó, tốt nhất lên dùng đèn thắp sáng trên cao vì ánh sáng của chúng có thể bao quát được cả khu vườn.

Để có một không gian sân thượng mát mẻ, giữ được độ ẩm trong thời tiết nắng nóng cần trồng những loại cây có tán rộng, cây leo, những loại cây không có rễ bám sâu vào tường. Đặc biệt, hệ thống thoát nước phải đảm bảo tránh hiện tượng ngập úng…