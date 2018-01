Bí mật thú vị của 10 bảo tàng nổi tiếng thế giới

Bảo tàng vòng cổ cho chó được đặt trong lâu đài cổ Leeds ở Kent, Anh. Hơn 100 loại vòng cổ chó ra đời ở các giai đoạn lịch sử với nhiều kiểu dáng được trưng bày tại bảo tàng nổi tiếng thế giới này. Một số vòng cổ chó ở đây đã có lịch sử hơn 500 năm. Bảo tàng trưng bày toilet Sulabh nằm ở ngoại ô thành phố New Delhi (Ấn Độ) là nơi lưu giữ và trưng bày hàng trăm món đồ liên quan đến toilet như toilet của Pháp với bề ngoài giống như một chồng sách... Mở cửa từ năm 1992, cho đến này, bảo tàng đã đón được khoảng 100.000 khách tới tham quan. Bảo tàng Nấm ở Zagreb, Croatia trưng bày hơn 700 loài nấm khác nhau. Bảo tàng Icelandic Phallological, hay còn được biết tới với tên gọi bảo tàng dương vật, nằm ở Reykjavík, Iceland khiến không ít du khách đỏ mặt khi nơi đây trưng bày hơn 280 mẫu dương vật động vật, lấy từ 93 loài, bao gồm 55 mẫu lấy từ cá voi, 36 từ hải cẩu và 118 từ động vật có vú trên mặt đất, và thậm chí có cả dương vật người. Bảo tàng Anh ở thủ đô London nổi tiếng thế giới khi là ngôi nhà của hơn 8 triệu hiện vật giá trị. Currywurst ở thủ đô Berlin là bảo tàng xúc xích duy nhất trên thế giới trưng bày những hiện vật liên quan đến Currywurst - một loại thức ăn nhanh nổi tiếng của người Đức. Món ăn này gồm một chiếc xúc xích chiên ăn kèm sốt cà chua, bột cà ri và một vài gia vị khác. Bảo tàng đồ uống và thức ăn miền Nam nước Mỹ, New Orleans là nơi giới thiệu tất cả các loại đồ uống và thực phẩm đặc trưng của miền Nam nước Mỹ. Khi đến đây, du khách cũng có cơ hội nếm thử các loại đồ ăn ở đây. Bảo tàng Văn hóa bánh mì nổi tiếng của Đức trưng bày hơn 18.000 mẫu vật gắn liền với quá trình phát triển và cải tiến trong lịch sử 6.000 năm của bánh mì. Bảo tàng Kim Chi nằm ở thủ đô Seoul là bảo tàng ẩm thực duy nhất ở Hàn Quốc. Hàng năm có tới hơn 100.000 du khách tới tham quan, tìm hiểu về món ăn nổi tiếng của quốc gia này. Bảo tàng Thất bại (Museum of Failure) ở Helsingborg (Thụy Điển) là nơi lưu giữ những sản phẩm hay ý tưởng thất bại. Chúng không được khách hàng đón nhận hay mãi mãi không được tung ra thị trường... Mời quý độc giả xem video Tô mì khổng lồ bên trong bảo tàng đồ ăn siêu độc đáo (nguồn: Dân Việt).

