Bí mật phong thủy giấu kín trong các cao ốc Hong Kong

Nghệ thuật sắp đặt các đồ vật và thiết kế kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên đã ăn sâu vào văn hóa Hong Kong. Phong thủy được xem là yếu tố quan trọng đem lại vận may và thành công. Mọi thứ, từ hướng, hình dạng tòa nhà tới vị trí cửa vào hay cách bài trí nội thất, đều được cho là sẽ ảnh hưởng tới sự thịnh vượng hay cuộc sống của chủ nhân. Do đó, các thầy phong thủy thường xuyên được mời tới khi chủ nhân mua nhà hay lên kế hoạch cho văn phòng mới. Ngay cả các công trình kiến trúc và xây dựng lớn ở hòn đảo này cũng tuân theo phong thủy. Nhiều công ty thậm chí còn có quỹ riêng hàng năm cho việc xem phong thủy. Những thay đổi có thể ở các chi tiết nhỏ như vị trí bàn giám đốc, tới yêu cầu tốn kém hơn như phá dỡ và xây lại một phần tòa nhà. Khi trụ sở của HSBC được xây dựng vào giữa thập niên 1980, thang cuốn được chuyển từ vị trí thẳng hàng với lối vào sang một bên để tránh luồng khí xấu từ cảng Victoria chạy vào văn phòng. Tháp Bank of China không theo các nguyên tắc phong thủy và bị coi là không may mắn đến mức gần như không có ai thuê. Thậm chí, tòa nhà có nhiều góc nhọn còn bị chỉ trích là tỏa năng lượng xấu, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh xung quanh. Chủ nhân của Lippo Centre nằm đối diện một góc nhọn của tòa tháp đã phá sản. Để ngăn điều tương tự xảy ra, ngân hàng HSBC đặt hai tượng điêu khắc hình súng thần công trên nóc nhà. Chúng được hướng về phía tòa Bank of China để bảo vệ HSBC khỏi năng lượng xấu tỏa ra. Sự phát triển vượt bậc của Hong Kong trong những năm gần đây cũng được cho là nhờ phong thủy tốt. Thành phố này có núi sau lưng và nước phía trước - một địa hình tốt trong các nguyên lý phong thủy. Theo truyền thuyết, những dãy núi là nơi ở của rồng - mang năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Năng lượng này truyền qua Hong Kong khi chúng từ núi xuống biển để uống nước và tắm táp. Đó là lý do vì sao nhiều tòa nhà dọc mép nước có các lỗ trống ở giữa. Những lỗ hổng này tạo đường di chuyển không ngắt quãng cho các con rồng, giúp năng lượng tốt tiếp tục chảy khắp thành phố.

