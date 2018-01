Bí mật khó tin ở những vùng đất đặc biệt nhất thế giới

Thị trấn khai thác vàng La Rinconada ở Peru là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới. Nằm trong dãy núi Andes và ở độ cao hơn 5.000m, La Rinconada là nơi có người sinh sống cao nhất trên Trái đất. Khoảng 50.000 người sinh sống ở thị trấn Lag Rinconada và kiếm sống nhờ vào việc khai thác vàng với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một sự thật khó tin là thị trấn La Rinconada hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh công cộng không được đảm bảo. Xuất phát từ tình hình trên, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu chảy cấp tính trở thành những căn bệnh phổ biến. Thị trấn Longyearbyen ở Na Uy trở thành một địa điểm đặc biệt trên Trái đất khi coi việc chết đột ngột được coi là hành vi bất hợp pháp. Do lớp đất tại đây đóng băng vĩnh viễn kèm thêm nhiệt độ quá lạnh khiến thi thể không phân hủy nên khi có người qua đời không được phéo côn chất tại Longyearbyen. Do vậy, khi những công dân Longyearbyen ốm nặng hay sắp qua đời vì tuổi cao sẽ được chuyển tới thành phố khác bằng tàu biển hay máy bay để chữa trị. Trong trường hợp người đó qua đời thì sẽ được chôn cất ở địa điểm khác. Cao nguyên Chang Tang trên dãy Himalayas nổi tiếng với một số điều khó tin về cuộc sống của người dân. Cụ thể, người Chang Tang-Pa sống tại nơi đây theo lối du mục. Khác với người dân ở nhiều nơi trên thế giới, người Chang Tang-Pa không dùng tiền, sống chủ yếu bằng việc trao đổi hàng hóa (phần lớn là dê và các sản phẩm từ dê). Do phần lớn đất đai nằm dưới lớp tuyết dày nên việc tìm kiếm nguồn thức ăn đầy đủ cho vật nuôi, đặc biệt là đàn dê gặp không ít khó khăn. Do sống ở địa hình đặc biệt như vậy, người Chang Tang-Pa có lối sống khá đơn giản, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và không sử dụng đồ công nghệ. Mời quý độc giả xem video: 6 điểm đến phải trải nghiệm trước khi kết hôn (nguồn: Zing News)

