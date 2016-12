Bí mật hãi hùng về kẻ trộm xác, lột da người chết

Kẻ trộm xác, lột da người chết khiến nhiều người dân Mỹ khiếp sợ là Edward Gein. Thái độ thù hằn đối với phụ nữ ở gã sát nhân bệnh hoạn Gein là do mẹ hắn đã giảng đạo một cách cực đoan khi gieo vào đầu y những suy nghĩ lệch lạc từ khi còn nhỏ. Kẻ sát nhân bệnh hoạn Edward Gein lớn lên ở một nông trại hẻo lánh nằm ở bang Wisconsin, Mỹ, cùng với người mẹ cực đoan và anh trai. Ngoài giờ học ở trường, Ed không rời khỏi nông trại. Theo lời khai của Edward Gein, hắn đã 40 lần ra 3 nghĩa trang vào ban đêm để khai quật thi thể người chết để thỏa mãn sở thích quái gở thực hành giải phẫu cơ thể người. Edward Gein thường đào mộ, trộm xác những người phụ nữ trung niên mà hắn cho rằng họ có hình dáng rất giống với mẹ của gã - Augusta. Sau khi thực hiện các vụ giải phẫu cơ thể người, Edward Gein không phi tang bằng chứng mà giữ chúng lại trong nhà như những món đồ lưu niệm. Sau khi cảnh sát bắt giữ Edward Gein, nhiều người không khỏi bị sốc khi khám xét nơi ở của y thì phát hiện nhiều xương người, thùng rác làm bằng da người, da của con người trên ghế, sọ người, bát được làm từ sọ người, mặt nạ được làm từ da người, 4 chiếc mũi, 1 chụp đèn được làm từ da trên khuôn mặt người chết… Thậm chí, tên tội phạm bệnh hoạn Edward Gein còn tạo ra một "bộ quần áo phụ nữ" từ da người để có thể cảm nhận được sự hiện diện của người mẹ quá cố. Không chỉ vậy, Edward Gein còn khiến dư luận bàng hoàng khi được cho là có "quan hệ" với xác chết. Mặc dù gây ra những tội ác kinh hoàng nhưng Edward Gein thoát khỏi cảnh ngục tù do trong lúc xét xử được chẩn đoán có biểu hiện tâm thần. Do vậy, hắn được đưa đến một bệnh viện tâm thần. Sau cùng, hắn qua đời năm 1984 vì bệnh tật. Các nhà làm phim Hollywood đã dựa trên câu chuyện có thật về kẻ sát nhân Edward Gein để cho ra đời 2 bộ phim kinh dị nổi tiếng: “Psycho” (1960) và “Texas Chainsaw Massacre” (2003).

