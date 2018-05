Bí ẩn thành phố cổ chôn vùi dưới sa mạc Kalahari

Sa mạc Kalahari trải dài trên lãnh thổ 3 quốc gia tại miền Nam Châu Phi bao gồm: Botswana, Namibia và Nam Phi. Một số ít khu vực của sa mạc Kalahari nhận được khoảng 250mm nước mưa hàng năm. Vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày tại sa mạc Kalahari trung bình khoảng 40 độ C và có thể cao hơn. Tuy nhiên, khi mùa đông đến, nhiệt độ ở Kalahari có thể giảm xuống dưới 0 độ C. Với sự chênh lệch nhiệt độ đặc biệt như trên, Kalahari được xem là sa mạc khắc nghiệt, khó tồn tại sự sống nhất thế giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng, ẩn mình dưới lớp cát sa mạc Kalahari là một thành phố cổ đã mất.Thành phố cổ ẩn mình ở sa mạc Kalahari từng được Guillermo Farini (Canada) đề cập đến trong cuốn sách "Through the Kalahari Desert". Vào năm 1885, Farini trở thành một trong những người phương Tây đầu tiên đặt chân đến sa mạc Kalahari và có những khám phá bất ngờ về nơi này. Trong tác phẩm của mình, Farini có miêu tả những trải nghiệm của ông khi ở sa mạc Kalahari trong đó có việc từng nhìn thấy những tàn tích được cho là của những ngôi nhà cổ xưa. Một số tàn tích bí ẩn đã được các chuyên gia, nhà khảo cổ phát hiện tại sa mạc khô cằn này. Với diện tích lớn tới 2,5 triệu km2, việc tìm kiếm tung tích thành phố cổ trên gặp nhiều khó khăn. Nhiều người hy vọng các chuyên gia sẽ sớm tìm thấy thành phố cổ đã mất ở sa mạc Kalahari. Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ rau xanh giữa “sa mạc” cát (nguồn: VTC)

Sa mạc Kalahari trải dài trên lãnh thổ 3 quốc gia tại miền Nam Châu Phi bao gồm: Botswana, Namibia và Nam Phi. Một số ít khu vực của sa mạc Kalahari nhận được khoảng 250mm nước mưa hàng năm. Vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày tại sa mạc Kalahari trung bình khoảng 40 độ C và có thể cao hơn. Tuy nhiên, khi mùa đông đến, nhiệt độ ở Kalahari có thể giảm xuống dưới 0 độ C. Với sự chênh lệch nhiệt độ đặc biệt như trên, Kalahari được xem là sa mạc khắc nghiệt, khó tồn tại sự sống nhất thế giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng, ẩn mình dưới lớp cát sa mạc Kalahari là một thành phố cổ đã mất. Thành phố cổ ẩn mình ở sa mạc Kalahari từng được Guillermo Farini (Canada) đề cập đến trong cuốn sách "Through the Kalahari Desert". Vào năm 1885, Farini trở thành một trong những người phương Tây đầu tiên đặt chân đến sa mạc Kalahari và có những khám phá bất ngờ về nơi này. Trong tác phẩm của mình, Farini có miêu tả những trải nghiệm của ông khi ở sa mạc Kalahari trong đó có việc từng nhìn thấy những tàn tích được cho là của những ngôi nhà cổ xưa. Một số tàn tích bí ẩn đã được các chuyên gia, nhà khảo cổ phát hiện tại sa mạc khô cằn này. Với diện tích lớn tới 2,5 triệu km2, việc tìm kiếm tung tích thành phố cổ trên gặp nhiều khó khăn. Nhiều người hy vọng các chuyên gia sẽ sớm tìm thấy thành phố cổ đã mất ở sa mạc Kalahari. Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ rau xanh giữa “sa mạc” cát (nguồn: VTC)