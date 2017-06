Bí ẩn số phận những kiệt tác hội họa bị đánh cắp

Kiệt tác hội họa "The Storm on the Sea of Galilee" (1633) của danh họa Rembrandt là một trong số 13 bức tranh bị đánh cắp ở Bảo tàng Isabella Stewart Gardner (Boston, Mỹ) năm 1990. Cho đến nay, tung tích của bức tranh nổi tiếng này vẫn là một bí ẩn lớn. Bức tranh nổi tiếng "The Just Judges from the Ghent Altarpiece" (1432) của Jan van Eyck là tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp nhiều lần nhất thế giới. Trong hơn 600 năm, kiệt tác hội họa này bị đánh cắp 6 lần. Đặc biệt, trong lần bị lấy cắp vào tháng 4/1934, tên trộm bức tranh đã chết sau đó vài tuần và địa điểm đặt bức tranh đã được anh ta mang xuống mồ. Cho đến nay, số phận của bức tranh trên là câu hỏi lớn. Bức tranh "Nativity with St. Francis and St. Lawrence" (1609) của Caravaggio được treo ở nhà nguyện San Lorenzo ở Palermo, Sicily. Đến năm 1969, nó bị đánh cắp. Nghi phạm trộm bức tranh nổi tiếng này được cho là những tên mafia ở địa phương. Dư luận từng sốc trước thông tin bức tranh bị đốt vào thập niên 1980. Nhiều người hy vọng điều này không phải là sự thật. Bức họa sơn dầu "Portrait of a Young Man" của họa sĩ lừng danh Raphael bị lấy mất năm 1945. Tác phẩm này là một trong khoảng 5 triệu di sản văn hóa bị đánh cắp trong Chiến tranh thế giới 2. Bức tranh này từng được treo trong nhà Hitler nhưng về sau không rõ tung tích. Bức tranh "Auvers-sur-Oise" (1879-1882) của Paul Cezanne từng được trưng bày tại bảo tàng Ashmolean, Oxford, Anh. Vào năm 2000, những tên trộm đã đột nhập vào bảo tàng Ashmolean để lấy đi bức họa nổi tiếng của Cezanne. Bức "Waterloo Bridge" của Monet bị đánh cắp tại Rotterdam Kunsthal hồi tháng 10/2012. Sau khi cơ quan chức năng bắt được 3 nghi phạm, mẹ của một người trong số đó khai báo với cảnh sát rằng bà đã tiêu hủy các bức tranh (bao gồm cả bức tranh Monet vẽ cầu Waterloo ở London, Anh năm 1901) để con trai mình không bị truy tố vì thiếu chứng cứ. Bức tranh "The Poor Poet" (1839) của Carl Spitzweg là tác phẩm yêu thích của trùm phát xít Hitler. Tác phẩm hội họa này bị đánh cắp ở National Gallery, Berlin, Đức năm 1976. Về sau, bức tranh này được trả lại nhưng bị đánh cắp lần nữa vào năm 1989. Cho đến nay, giới chức trách chưa tìm ra bức tranh của Spitzweg. Bức tranh "Harlequin Head" do Picasso vẽ năm 1971 bị lấy cắp khỏi Dutch Kunsthal Gallery năm 2012. Cho đến nay, nó vẫn biệt tăm.

